“Siete días de Grilla”

La cancelación de la obra del paso elevado del bulevar Francisco Villa resultó un petardazo de poquitos kilotones, un bombazo que no alcanzó a estallar por el bien de muchos.

O explicado de otra forma, fue una cancelación “patito”, que se hizo ahí como sin querer queriendo, nada más para mostrar músculo y que más de uno vieran hasta dónde es capaz nuestro alcalde José Ramón Enríquez.

Sin exagerar, la “cancelación” levantó una nube de confusiones, comparable solo con la equivocación de principios de año del Distrito Hampton, proyecto insignia de la familia del presidente del Centro Coordinador Empresarial, Jaime Mijares Salum, casi nada.

Tan se aceleró la estructura municipal que tuvieron que venir el propio alcalde José Ramón Enríquez y su secretario de obras Humberto Rosales Badillo a aclarar que en realidad la cancelación no pasó de la lona contradictoria, y en los hechos así fue.

José Ramón -sin embargo- aclaró a propios y a extraños de lo que es capaz, para el supuesto de que el Congreso del Estado insista en sancionarlo o peor aún, en aplicarle el juicio político, cuya autoría intelectual se la atribuye el jefe de la comuna nada más y nada menos que a un tal José Rosas Aispuro Torres.

Leíamos, justamente ayer, al influyente jurista mexicano Diego Valadez: “En política es importante no confundirse y ver enemigos donde no los hay, o considerar amigos a quienes no lo son…”.

Y claro, el mensaje que no pueden descifrar los analistas es cómo es que Joserra se tira con todo contra José Aispuro, cuando se supone que ambos habían coincidido y sin ponerse de acuerdo en la rectoría de la UJED.

Le consta al que escribe que el gobernador Aispuro ordenó a sus colaboradores abstenerse de participar en la sucesión de rectoría, precisándoles que si alguien tenía algun interés se olvidara o que dejara el cargo para que se fuera a campaña.

Eso es lo que nos consta, pero por otro lado, también nos consta, varios funcionarios se han metido a la elección de manera por demás burda, descarada, cínica, pues han dejado huellas indelebles difíciles de borrar.

Sobre la participación del secretario de Gobierno Adrián Alanís, digamos en su abono que fue comisionado por el propio gobernador para que vigilara el proceso, para que evitara que los otros siguieran metiendo su cuchara, y es en lo que se ha concentrado, aunque los otros le han salido más escurridizos que “Chucho El Roto”.

Sobre las dos encuestas informales que están circulando entre los universitarios hay que subrayar que a pesar de que Rubén Solís y Jorge Cisneros, o sus “cuartos de guerra” no ven posibilidades en Manuel Murillo, por lo menos encabeza un casillero.

Una y otra vez, los equipos de campaña de Solís y Cisneros han demeritado la promoción del único aspirante a rectoría miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Murillo pues. Lo quisieran fuera de la pelea, pero…

Resulta que a la pregunta de ¿a quién consideras el mejor candidato a rector? Murillo aparece punteando con el 28% de las intenciones del voto, tres puntos por arriba de Solís, que tiene 25% y 4 de Cisneros, que tiene 24%. Creemos, salvo prueba en contrario, que ha sido un error despreciar su trabajo, o quizá ha sido lo que más le ha favorecido, pues lo han dejado suelto y ha podido penetrar en la conciencia de muchos univeritarios.

Veremos si al final le alcalza al doctor Murillo para meterse a las medallas.

Mucho muy grave la acusación de que el presidente de la FEUD, Fabián García Arrieta y un hermano suyo levantaron y vapulearon de fea manera a un estudiante hasta mandarlo al hospital.

Si se confirma que, efectivamente, son el presidente y su hermano los responsables de la “aporreada”, por lo menos deben ser expulsados de la Universidad, sugirió el presidente de la Barra de Abogados, Gustavo Gamero y, de paso, tendrían que enfrentar un proceso por privación ilegal de la libertad más lo que resulte.

La comidilla del día, de toda la semana, ha sido el video que muestra a los supuestos Fabián y su hermano sacando a Brian Parra Luna de forma por demás violenta de un vehículo para llevárselo y luego reaparecerlo todo maltratado.

La filmación es por demás comprometedora para los García Arrieta, que se ven incurriendo en prácticas muy propias del siglo pasado, cuando de esa manera silenciaban a cualquiera que fuera contra los propósitos mafiosos no nada más de la FEUD, sino de la mayoría de las escuelas universitarias.

Los bancos nos cobran por sus servicios lo que les viene en gana. Lo han hecho siempre, y es menester obligarlos a que le bajen a sus asaltos bancarios.

Antier, que el Movimiento de Regeneración Nacional metió la iniciativa para modificar 19 cobros arbitrarios, los mercados reaccionaron con tendencias a la baja y, pronto, los jilgueros “contreras” encabezados por Vicente Fox pusieron el grito en el cielo.

Gerardo Fernández Noroña, uno de los más combativos diputados de la nueva legislatura advirtió que la sola iniciativa puso a temblar a más de cuatro, pero pidió calma a los mercados, no por lo que pueda generar dicha iniciativa, sino por las que vienen.

Los expertos dan dos botones como muestra de lo que nos hacen los bancos. Bancomer, por servicio en cajeros automáticos, apertura y manejo de cuentas en México cobra el 36%, mientras que en España, país de origen de la marca, cobra el 19%, nada más y nada menos que 17% más acá.

Santander, en México por los mismos servicios cobra 39%, y en España cobra el 20%, casi el cien por ciento más acá que allá, ¿pues de qué se trata?

Hasta que apareció alguien que en verdad quiere y puede defendernos. Ojalá y lo consigan, aunque se tarden, y aunque vuelvan a caer los mercados, claro.

La reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto entró en irreversible agonía que habrá de concretarse en 20 días, ¿para qué insistir en la nefasta evaluación magisterial?

La susodicha reforma está llamada al fracaso por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Lo sabe todo mundo, entonces para qué insistir en que la evaluación debe continuar, no serán ganas de estar fregando al vecino.

Es que con esa moribunda regla han pasado a perjudicar a miles de maestros en todo el país, y no se diga en Durango, pues ha servido de motivo para dejarle de pagar su sueldo a decenas o cientos de maestros.

Ya, creen muchos, debían darle vuelta a esa página y enfocarse en lo que viene y de lo que todavía no se sabe todo, puesto que Esteban Moctezuma, el próximo secretario de Educación, no ha soltado prenda.

Hay que esperar, pero de la reforma debemos olvidarnos, no sirve nada, su suerte está echada por el próximo gobierno a pesar de las cantidades fantásticas de dinero que se gastaron en la promoción, quién sabe por qué Rubén Calderón insiste en que se hagan las evaluaciones.

Antier murió la señora Teresa Romero Navarro, de 70 años de edad, y cuatro o cinco personas que le acompañaban quedaron gravemente lesionadas al caer en el vehículo en que viajaban en un hoyo donde colocarán una base para un puente, solo que olvidaron señalizarlo.

El accidente se registró por la madrugada en la carretera a Parral, culpa sin duda de los responsables de la obra que no señalizaron lo suficiente el peligro que crearon.

La triste historia de siempre, que los constructores, por ahorrar en sus utilidades, prefieren exponer a gente inocente, pero… ninguna autoridad los hace cambiar.

Claro que en el caso hay una omisión suficiente en los constructores para que la familia afectada proceda en su contra por homicidio involuntario o doloso y todo lo que resulte en los daños y lesiones de los sobrevivientes.

Estamos pendientes sobre la evolución de esta nueva tragedia para procurar que se haga justicia y no que vayan a salir con una y un pedazo.

El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene finanzas sanas y una gran solvencia para seguir prestando sus servicios a los mexicanos, pero… no me vayan a salir con que es gracias a los aciertos históricos del PRI o del PAN.

El IMSS es fuerte económicamente gracias a las aportaciones de los patrones y, sobre todo, de los trabajadores que con sus cuotas le inyectan todos los días la fuerza necesaria para salir adelante.

Nada tienen que ver ni el PRI, ni el PAN, y mucho menos la chiquillada, como para que ahora me quieran vender su heróica intervención para mantenerlo a flote.

Mangos, el IMSS es fuerte porque los trabajadores lo hemos hecho fuerte y lo mantenemos vigente con nuestras cuotas, querámoslo o no. ¿Estamos?

Luis Enrique Benítez hizo una reunión con supuestos priistas en Cuencamé y, a juzgar por las gráficas que están circulando, asistieron cientos de simpatizantes que distan mucho de los votos reales que lograron el 1 de julio. Algo no embona.

Las muchedumbres de tricolores que se va encontrando Benítez en su recorrido por la entidad aclara que el PRI sigue “vivo y actuante…”, aunque…

Es el PRI, eso también debe decirse, el único partido que está trabajando después de la tragedia, que no se sentó a llorar, sino que le dio vuelta a la página y se arremangó la camisa.

Aunque, le falta al expartidazo como para meterse de nuevo al ánimo de los ciudadanos, toda vez que, por mucha unidad que consigan, serán los votantes los que decidan si vuelven a creer en ellos.

Y es ante los ciudadanos ante los que deben empezar a curar las heridas, a lavarle las manchas sanguinolentas que todavía llevan a cuestas.

Felipe Calderón, uno de los últimos espurios que han llegado a la Presidencia de México. Logró la primera magistratura gracias a una jugarreta que le hicieron PRI y PAN a Andrés Manuel López Obrador, pero por votos perdió, y por mucho.

Calderón debía darle gracias a la vida que le permitió llegar al más alto honor a que puede aspirar un mexicano no obstante las una y mil pobrezas intelectuales de que es dueño absoluto.

Tanto él como su esposa Margarita se la creyeron, pensaron que ganarían la candidatura primero en el PAN y luego la Presidencia de México, y como no alcanzaron ni reintegro ahora amenazan con crear un nuevo partido político.

La pregunta es: ¿No habría forma de que nuestras instituciones fueran más serias, que no permitan más estupideces para no nada más llegar a una candidatura, sino para aspirar al más alto cargo que puede tener un mexicano?

Salvo prueba en contrario, la mayoría de los expresidentes de México, y de muchos que ya no existen, fueron los más grandes ladrones que ha tenido este país. No merecían un quinto como pensión, antes deben devolver lo que se llevaron.

Sucede que con la cancelación a las pensiones de los expresidentes, los más resentidos son coincidentemente los emergidos del PAN, Vicente Fox y Felipe Calderón.

Fox dijo un día que: “Yo necesito mi pencionsita para mis frijolitos…”.

Nada más cínico que eso, puesto que el muy ilustre señor hizo y dejó hacer en su desgobierno, particularmente a su reducido círculo de amigos y familiares. No necesita nada para seguir vegetando en esta vida.

Calderón, a pesar del espuriato, quien sumió al país en la más grande matazón que se recuerde en la historia, se ha quejado ante la pérdida de las decenas de soldados que lo cuidaban, pues ha dicho que: “Ahora quién me va a cuidar, y hago responsable a Andrés Manuel López Obrador de lo que me pueda pasar…”.

Y claro, con lo que se robaron, o con lo que recibieron de cochupo de corruptos como Odebrecht y otros, tienen y de sobra no nada más para hacer un partido, sino para contratar otro ejército que los cuide, y no que tengamos que pagárselo nosotros. Ya, que dejen descansar al país que tanto daño le hicieron.

Una verdadera infamia la que hicieron periodistas y sus compañeros diputados a la legisladora Carmen Medel cuando le avisaron que habían matado a su hija en Veracruz.

Los periodistas pecaron de “oportunos” al registrar con lujo de detalles cómo raccionó, qué decía, qué sentimientos externaba, y sus compañeros de cámara hasta se desvivieron con sus teléfonos celulares registrándolo todo.

No tiene progenitora lo que hicieron unos y otros. Los colegas se olvidaron de la ética y prefirieron grabar los momentos desgarradores y el dolor naturales en una madre cuando le dan semejante información.

Hasta dónde ha llegado la indiferencia del ser humano ante el dolor ajeno, y en el caso, ante el dolor de uno de los suyos, de una copañera de partido.

Se sabe incluso que algún diputado tuvo la desfachatez de transmitirlo en vivo y en directo desde la cámara con su celular. Vaya solidaridad de los señores y señoras diputadas.

Pareciera que personal de Seguridad Pública tiene el control sobre las personas y los accidentes automovilísticos. Hace poco salieron con la disparatada de que en la capital no existen los choques causados por gente en estado de ebriedad, que son puras confusiones de la prensa y de la gente.

Pregonan los agentes y directivos que con su plan de prevención, catalogado más bien como una varita mágica, han acabado prácticamente con este problema.

Tal parece que los accidentes en los que participan ciudadanos en estado etílico o no los ven o realmente creen que no suceden, pues es común que durante el fin de semana y específicamente en la madrugada se aloquen algunos ciudadanos, le den vuelo a la hilacha, tomen a más no poder y luego se registren fuertes accidentes.

Ojalá que con esa misma varita mágica que presumen los agentes para reducir los choques terminen también con otros problemas de seguridad como robos y cristalazos ahora que ha encontrado la fórmula para poderlos erradicar.

Ahora que todos los ciudadanos están haciendo sentir sus quejas a la Dirección de Obras Públicas Municipales por los cientos de hoyancos que hay por toda la ciudad, ya se comienza a implementar de nuevo el programa de bacheo.

Como dijera el viejo dicho, ya ahogado el niño quieren tapar el pozo, pues mucho se ha señalado que se desperdició demasiado tiempo después de la temporada de lluvias para realizar esta actividad, pues hasta apenas un par de días se comenzaron de nuevo a ver a los mal llamados “cazabaches”.

Rosales Badillo, director de la dependencia, aseguraba que se habían disminuido los “cazabaches” debido a que en Durango casi ya no se tenía este problema, ahora el pretexto es que no se había implementado el programa porque el material no pegaba y era insuficiente para la gran cantidad de hoyos.

Pero lo que realmente sucede es que esta dirección está nublada y enfocada cien por ciento en lo que pretende ser el gran proyecto de esta administración, la muy polémica “ciudad gobierno”, así que los demás problemas que tenga la ciudadanía no les importan.

Aunque muchos empezamos a sacar las chamarras desde hace algunos días, parece que durante este fin de semana haremos lo propio con gorras, bufandas y guantes, ante el pronóstico del clima para los siguientes días en los que se espera un fuerte descenso en la temperatura en toda la entidad.

Inclusive esto puede llevar al termómetro por debajo de los cero grados en esta ciudad, desde luego a temperaturas más bajas en distintos puntos, especialmente en las poblaciones más frías de todo el país como son La Rosilla y Ciénega de la Vaca, en el municipio de Guanaceví.

Aunque hay otros lugares donde se pueden presentar condiciones similares, especialmente en la sierra, ante lo cual será necesario atender las recomendaciones tanto de la Secretaría de Salud para prevenir enfermedades, como de Protección Civil para proteger especialmente a infantes y adultos mayores del intenso frío que se espera.

Todo indica que nuevamente las autoridades de los tres órdenes de gobierno serán puestas a prueba con las condiciones climáticas que se esperan tanto para esta temporada invernal, pues aunque se pronostican temperaturas bajas para los siguientes días, aún faltan los meses con clima más extremo como son diciembre y enero, en los cuales se tendrán que aplicar medidas para prevenir contingencias en la población con mayor vulnerabilidad y de manera general aumentar los cuidados preventivos.