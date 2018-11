Siete Días de Grilla

La Universidad Juárez del Estado de Durango eligió ayer a su próximo rector, el contador Rubén Solís Ríos, y así consolidó el primer paso para la recuperación de su autonomía que arrancará el 14 de diciembre.

Hace ocho años, por la vía de la canallada, el gobierno despojó al contador Rubén Calderón Luján de la rectoría y no solo eso, emprendió la más lamentable deshonra que se le recuerde a la casa de estudios al poner a gente neófita a gobernarla.

Ha sido este período el más lamentable de la Universidad Juárez, en el que las consecuencias no se hicieron esperar. Perdió 28 lugares en la competitividad académica nacional, a grado tal de quedar en el último o por lo menos penúltimo lugar de las peores universidades de México.

La casa de estudios no resistiría un día más sufriendo en esa desgracia. Estaba condenada no solo al fracaso, sino que ya estaba tocando la puerta de la extinción, no obstante haber llegado a ubicarse entre las mejores 10 del país.

Es mucho el trabajo que le espera al contador Solís Ríos. Tiene que esforzarse un poquito más de lo que había estimado para empezar a recoger el quebradero, y sobre todo, para empezar a recuperar lo perdido, desde los espacios en el terreno educativo nacional, no se diga de la autonomía, hasta los dineros “extraviados” que nadie sabe dónde quedaron.

No obstante la tormenta que amenazaba descarrilar la elección del rector, finalmente se eligió bajo un clima sorprendentemente ordenado, pacífico y, lo admirable, creíble.

Solís Ríos obtuvo 1,071 votos, por 566 de su más cercano competidor, el doctor Jorge Arturo Cisneros, es decir, casi lo superó por 2-1, y estuvo cerca del 5-1 frente al doctor Manuel Murillo.

Los números marcan la certeza del rumbo que los concejales quisieron darle a la Universidad. El mensaje es claro, preciso e irrebatible. No caben más en la casa de estudios la improvización, el capricho, la vacilada y la arbitrariedad.

La votación abrumadora alcanzada por el exdirector de la FCA no nada más le da la fuerza moral para encabezar los nuevos tiempos de la Universidad Juárez, sino que levanta un muro muy alto para detener la bajeza en que la sumieron sus detractores.

El 14 de diciembre, cuando asuma la rectoría el contador Solís Ríos, inaugurará los nuevos tiempos de la UJED. Ojalá sean los mejores por vivir en que la casa de estudios alcance reales posibilidades de entregar a la sociedad mejores profesionistas, competitivos e incuestionables.

Entre las muchas tareas que debe atender el próximo rector, sin duda está la revisión a la plantilla académica, pues es bien sabido que las escuelas y facultades tienen en su nómina a muchos catedráticos “patito”.

Cientos o miles de “maestros” fueron metidos a la nómina de las distintas unidades académicas más para cumplir tareas políticas que para enseñar a los estudiantes, y no solo no los enseñaron, sino que los perjudicaron y les hicieron creer que sí habían aprendido.

Hay “catedráticos” con tiempos completos y dobles tiempos, lo increíble, pues así cobran como sueldo, a pesar de que no tienen la capacidad y no disponen del tiempo para cumplir, y de eso ya hace mucho años que se viene padeciendo al interior de la UJED.

No es cosa sencilla lo que tiene que hacer el próximo rector. Tiene que enfrentarse, quizá a varios de sus mismos seguidores, pues tales “catedráticos” los hay por todas partes y, nadie ha querido o no ha podido hacer nada para impedirlo.

Es de mencionar la cargada, o la bufalada suelta que arropó al próximo rector. Anoche, todo mundo votó por Rubén. Incluyendo afines de los hermanos Herrera Caldera se olvidaron del qué dirán y se tendieron por la “selfie” con Solís para recordarle su respaldo y la necesidad de pronto volver a tocar el tema, pero ya en corto. Ojalá que rápido se inmunice Rubén contra los arribistas y le permitan diseñar el mejor plan de gobierno que la UJED necesita.

No obstante la tormenta que avizoraban muchos sobre la elección de rector, finalmente resultó un proceso ordenado, tranquilo y, lo más buscado, confiable.

Ninguno de los perdedores ha cuestionado el resultado, excepto la queja recurrente de uno de ellos, que hubo quienes ofrecieron hasta dinero a los concejales para asegurar el apoyo a tal o cual candidato, por una parte y, por otra, que desde oficinas estatales estuvieron llamando a los electores para que votaran por tal o cual aspirante.

No obstante que Jorge Cisneros se acercó un poco a Solís, el resultado final borra cualquier pretexto para cuestionar la elección misma.

El secretario de Gobierno, Adrián Alanís, finalmente respondió a la confianza del gobernador José Aispuro. Fue una elección libre en la que los electores pudieron emitir por una o por cualquiera de las tres opciones, y los temores de que grupos diversos actuarían para inclinar el resultado, se quedaron guardados, quizá en algún penal de la localidad.

No obstante las muchas bondades que ofrece el registro o empadronamiento de automóviles “chocolatos” es de temerse que hay grupos e individuos que saldrán a rechazarlo.

Primero, porque se emitirán placas especiales que, obvio, tienen un costo y debe pagar cada uno de los dueños de esos carros y nadie, o casi nadie, querrá sacar un peso de la bolsa.

Entre las principales bondades, vemos nosotros, está la posibilidad de frenar un gran porcentaje de los accidentes que suceden en torno a ese tipo de unidades, por un lado, y por el otro se impedirá que con los “chocolatos” se puedan seguir cometiendo irregularidades. Por eso hay quienes no aceptan el cambio.

Sin embargo, el empadronamiento traerá seguridad a los demás automovilistas, pues si alguien con un “chocolato” desgracia otro vehículo, no será su conductor el que pague, sino su seguro. Lo mismo para el caso de un percance con lesionados y hasta muertos.

El proyecto de registro, sin embargo, se pondrá en operación a partir del primero de diciembre. A partir de ese día, los “chocolatos” ya portarán placas y seguro, y luego, si huyen los conductores, quedará el seguro a responder por las consecuencias.

Todavía esta mañana no se ponían de acuerdo en el monto del seguro que, sin embargo, la autoridad pretende lo más bajo posible, pero con la seguridad de que habrá respuesta de la aseguradora y no que andará escondiéndose o huyendo al compromiso.

Alguien que nos aclare un chisme, porque en verdad no le entendemos, pero se dijo en el peinador que Jorge Salum del Palacio será el candidato del PAN a la alcaldía de Durango.

Y será, dicen, porque se la deben desde el 2016, cuando hizo todo para alzarse con la estafeta blanquiazul. Aquella vez -insisten- todo estaba resuelto a su favor, pero una contraorden de última hora decidió por José Ramón Enríquez y dejaron a Jorge chiflando en la loma.

No le entendemos al run run, pues se afirma que la decisión se tomó precisamente durante las votaciones en la UJED, que durante un relax las partes trataron el tema y resolvieron a favor de Salum del Palacio.

Está medio confuso el dato en virtud de que, para una decisión de este calibre se requiere una asamblea con una convocatoria previa en la que se abran las posibilidades a otros suspirantes, ¿o no?

O será por eso que Rodolfo Elizondo ha repetido que José Ramón no podrá buscar la reelección, al menos por el PAN. Que la busque, ha dicho El Negro, por su partido o por cualquier otro, pero no por el PAN. El PAN irá solo a las urnas por esta vez, ha dicho.

O sea que, visto cómo se las gasta el municipio, que no nos extrañe que mañana aparezcan bomberos e inspectores en los negocios de los Mijares y los clausuren por abrir tarde o por cerrar temprano.

El doctor Ernesto Aguilar García le metió mucho ruido al ambiente el lunes pasado al subrayar que si los diputados insisten en sancionar a Joserra, no nada más pueden destituirlos, sino hasta enviarlos a la cárcel, sí, a los diputados.

Aseguró el juez administrativo, Aguilar García, que la defensa del alcalde obtuvo una suspensión provisional en la que un juez federal lo protegió para que no lo sancionen, vista la irregularidad que insisten en cometer los legisladores.

Sin embargo, el abogado del Congreso del Estado, el licenciado Manuel Rosales Domínguez, le puso las íes a la suspensión que mencionó Ernesto: No hay tal protección a favor del doctor Enríquez, lo que hay es una suspensión ordenada por un juzgado federal para evitar que el alcalde acuda al Congreso, pero el proceso sancionador exigido por el Tribunal Federal Electoral, por haberse promovido con recursos públicos, sigue, y tan sigue que estamos cerca de su conclusión.

No se sabe cuál será la sanción que concluya la Legislatura, pero puede llegar hasta el juicio político que lo inmovilizaría para buscar primero la reelección en el municipio y luego otras opciones.

Y, aunque no fuese un juicio político, una sanción breve, por unas semanas de inhabilitación, también lo marginaría de ir por la reelección municipal.

Un encontronazo de grandes e impredecibles proporciones se está gestando entre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores de los estados que, por el bien de todos, ojalá se desactive pronto.

López Obrador se reunió ayer con sus “superdelegados” y les encargó que cumplan su tarea sin invadir la esfera de los gobernadores, para que no haya desencuentros, pero lo que más ofuscó a los mandatarios estatales es lo que dijo el presidente electo, que los gobernadores están nerviosos porque se termina la corrupción.

Acá, el gobernador José Aispuro, que se reunió en la semana con otros gobernadores, advirtió que los gobernadores no aceptarán nunca convertirse en figuras decorativas o nada más invitados a la fiesta sin derecho a baile.

Extraña el dicho del doctor Aispuro en virtud de que tras la última visita a Durango de AMLO, y por la virtual aprobación de distintos proyectos, aseguró que nos irá bien en el próximo gobierno, pero ahora modifica el sentido de sus ideas.

Ojalá sea una equivocada apreciación respecto de lo que aparenta ser el primer encontronazo entre la Federación y los estados, a unos días de iniciar el nuevo Gobierno Federal.

Durango tiene que abonarle al cambio positivo en la administración entrante. No puede ni debe confrontarse de manera anticipada. Sería algo parecido al suicidio político que, por su bien, por el bien de todos, ojalá sea una idea confusa que no esté ni aproximada a lo que viene. ¡Más nos vale..!!!

No manchen, ahora están haciendo consultas entre la sociedad para saber por qué amanece tan tarde y por qué oscurece tan temprano. El PT está haciendo una consulta que… vaya forma de engatuzar a la clientela.

La moda, claro, es de Andrés Manuel López Obrador y ya el partido de Gonzalo se montó en esa dinámica, no para saber qué quiere la gente, sino para mantenerla ocupada creyendo que ese partido salvará a México de la debacle.

Nos está preguntando el PT qué opinamos sobre el tren maya, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, la refinería de Dos Bocas, Tabasco, la reforestación de las selvas y bosques y sobre la pensión a los mayores de 68 años (pronto la correrán hasta los 98 años).

Temas absolutamente intramusculares que, aunque son importantes para México, a esta parte de la patria la población desconocemos casi en su totalidad. Durango adolece de enormes porciones de terreno deforestado, rapado por las insaciables avaricias de muchos y no plantan un solo pino. No tenemos la menor idea de con qué se come todo lo demás, pero ahí están preguntándonos. ¿No serán ganas de fregar al vecino?