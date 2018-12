“Siete días de Grilla”

No sorprende a nadie que a dos o tres meses de la gran decisión de los partidos, la lista de aspirantes a la alcaldía de Durango se aproxima a los 30. Muchos son los llamados, y nada más uno será el escogido.

Todos los días aparecen nuevos adversarios para José Ramón Enríquez, que también quiere relegirse en la jefatura edilicia, y por lógica, cada vez se le complica más el camino.

Esta mañana figuraban en el listado: Jorge Salum del Palacio, José Antonio Ochoa, Rodolfo Elizondo y Rómulo Campuzano. Ellos por el Partido Acción Nacional, más los que se acumulen en la semana, además de: Héctor Vela, Otniel García, Ignacio Aguado, Carlos Medina, Iván Gurrola, Christian Salazar y hasta Sandra Amaya por Morena, así como: Yolanda de la Torre, Alicia Gamboa, Patricia Herrera, Esteban Villegas, Adán Soria, Manuel Herrera, Arturo Yáñez, Carlos Matuk, Oscar García Barrón, Gabriel Arce, Alfonso Díez Rubio y Jesús Díez Flores.

Estarían faltando los prospectos del Partido de la Revolución Democrática, aunque los hay que creen que por ahora los del sol azteca lo que quieren es asegurar el oxígeno para llegar con vida al siguiente proceso electoral en marcha, y no distraerse en un listado que nada más les traería más división y escisión.

La mayoría son nombres incluidos solo para abultar la lista aunque no tengan la menor posibilidad de competir con seriedad por el cargo, la mera verdad.

No incluimos entre los aspirantes panistas a Enríquez Herrera, pero no porque no lo queramos, sino porque no es panista y obvio, no está en el listado. Nadie lo considera entre los aspirantes.

La “amistad” que presume Víctor Hugo Castañeda entre Joserra y Marco Córtez, puede ayudarle, pero no definir. La decisión final estará en manos del consejo estatal, y en el estatal nada más tiene a favor dos o tres votos, pero necesita mucho más para brincar ese muro.

Y todo, suponiendo que Enríquez sale bien librado de la sanción que le prepara el Congreso del Estado pues se insiste que esa decisión pudiera inhabilitarlo y hasta destituirlo, y una u otra cosa lo dejaría fuera de la pelea municipal.

Será el estómago de cada quién para aguantar uno y otro, y otro desaire y mantenerse leal siempre al Partido Revolucionario Institucional, pero esa, sin duda, es la causa por la que muchos tricolores se fueron a otro lado.

El caso del ingeniero Jesús Díez Flores es un caso digno de analizar en el laboratorio, toda vez que mejor ha tenido y seguido el reconocimiento a nivel nacional que de la estructura estatal.

Aquí, no lo han hecho ni regidor, por decirlo rápido, aun cuando es un hombre justo, preparado, luchador, trabajador y como decimos arriba, leal, puesto que a pesar de que le han llevado el canto de las sirenas, de varias sirenas pues, ahí sigue, aguantando descolones.

Es el responsable en Durango de Alianza Generacional, una de las alas progresistas, importantes y de mucha esperanza de recuperación en el PRI, pero Jesús está para más. Tiene la capacidad y las habilidades para más, pero ese más no llega, no aparee.

El otro día, Luis Enrique Benitez se sacó de la manga un listado grande de prospectos a la alcaldía capitalina y mencionó a Chuy, pero…el pero que nunca falta, lo mencionó exactamente al final del kilométrico listado, y si los primeros lugares estarían por verse para que lleguen, mucho menos el último.

Nosotros le aconsejamos que siga el paso de “cuadros distinguidos” que ahora son los “ideólogos” de otros partidos, pero Chuy, con una trayectoria sin mancha de casi 40 años, no se ve cambiando de chaqueta. Qué le vamos a hacer…?

Las peregrinaciones al Santuario de Guadalupe vuelven a ocasionar los problemas viales del siglo pasado, los peregrinos creen que mientras más conflictos le ocasionen al tránsito vehícular, es mayor el fervor que le muestran a la Virgen.

El Partido del Trabajo hizo ayer su peregrinación al Santuario y, para decirlo claro, provocó un embotellamiento brutal en bulevares, calles y avenidas que confluyen hacia el templo.

Sin exagerar, muchos automovilistas tuvieron que usar el Anillo Periférico para ir de la colonia Maderera a Paseo Durango. El atorón vial fue de tal magnitud que de pronto nadie pudo circular en ningún sentido por el caos provocado por la marcha de los petistas.

Los peregrinos creen que mientras más problemas ocasionen a la gente es más importante su peregrinación, y así marcharon ayer los petistas, creando “desmoder” y medio, cuando es todo lo contrario, mientras más molestan son más rabiosas y entendibles las mentadas de madre tanto para peregrinos como para las autoridades que lo permiten.

Una vez, ante las circunstancias y vistos los problemas que tuvieron peregrinos y automovilistas, se dispuso que las peregrinaciones avanzaran exclusivamente por determinadas arterias, y aquello funcionó, pues los choferes lo entendían y tomaban otras vías y llegaban a su destino sin problema, pero ayer se confirmó que los pegrinos vuelven a hacer lo que se les hinchan sus fervores pasándose por el arco del triunfo la molestia de la gente.

No sabemos si Gonzalo percibió la “mentada” tumultuaria que se llevaron él y su partido ayer, y tampoco sabemos si la molestia perdurará en los electores hasta julio próximo a la hora de sufragar. No sabemos…¡¡¡

Sorprendió a muchos el anuncio que hizo ayer en redes el líder nacional de la CATEM, que es la CTM del Movimiento de Regeneración Nacional, pues presentó a un cetemista de toda la vida, Christian Salazar como su líder en Durango.

Así es, la fanaticada cayó en un estado de shok emocional al enterarse que Christian, hijo del bien recordado Juan Salazar y sobrino de Catalina Mercado, dos cuadros cercanísimos a la CTM y el PRI estatal, es quien dirigirá la “CTM de Morena”.

A menos que se trate de una invasión silenciosa al Movimiento de Regeneración Nacional por parte tanto del PRI estatal como de la CTM de Ricardo Pacheco Rodríguez, aunque…no creemos que vaya por ahí la jugada.

Es que otros dicen que pudiese ser incluso la mano de quien lleva por iniciales Ismael Hernández Deras que, en días pasados, dejó correr el rumor de que la CNC, cual agrupación civil, está en posibilidad de armar acuerdos con todos los adversarios políticos del PRI, entre ellos Morena.

Aun cuando se dice que el dicho de Mayo ofuscó y de fea manera a la lideresa tricolor Claudia Ruiz Massieu y no se diga al lider de la CNOP Arturo Zamora que, hablaron con el duranguense para saber más de dónde salió eso de “agrupación civil”, toda vez que históricamente ha sido uno de los pilares básicos del Partido Revolucionario Institucional.

Un día, aunque parezca broma, estuvimos a punto de sacar un par de monedas de a diez pesos que llevábamos para echarle la mano en algo al PRI, pues suma años llorando que no tiene dinero, que anda con una mano adelante y otra atrás.

No una ni dos veces, sino muchas, el partido nos ha pedido “nuestra comprensión” para publicarles sus postulados a título de compitas, pues dinero no hay ni para pagar el agua, la electricidad y el teléfono del edificio estatal, ha dicho Benítez.

La bronca de Doña Guille con Luis Enrique fue precisamente por esas “pobrezas ficticias”.

Sin embargo, hoy nos detallan el tamaño de las prerrogativas a que tiene derecho por ley el PRI y que ascienden a la nada despreciable cantidad de 18 millones de pesos mensuales, nada más de la instancia estatal, sin demérito de lo que también pueda recibir de la dirigencia nacional.

Y luego, si recordamos que las triangulaciones millonarias por las que se detuvo al ex secretario general del CEN del PRI Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, La Estafa Maestra y La Operación Safiro sirvieron para canalizarle miles y miles de millones de pesos, cómo que no hay dinero? Claro que hay, pero alguien se lo está engullendo.

No es bueno, ni malo, que los gobernadores hayan doblado al presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que toca a la seguridad de los estados o del país. Preocupa que la variante descomponga la idea original.

Se dijo inicialmente que los “súper delegados” serían quienes coordinaran y definieran las cuestiones de seguridad de los estados, por lo que, estarían por encima de los gobernadores, y ahí tronó todo.

Los mandatarios se reunieron el martes pasado con López Obrador y le arrebataron el manejo de las cosas de seguridad, pues los mismos gobernadores creyeron que nada más serían “invitados de palo” a las reuniones de trabajo, cuando, efectivamente, la seguridad de los estados depende de los ejecutivos estatales.

El asunto amenazaba descarrilarlo todo, incluso los compromisos que ya habían acordado el presidente y los mandatarios estatales. Presagiaba tormenta, pero el martes AMLO se dobló. Ofreció su mano franca a los gobernadores y advirtió que no quería confrontarlos, que quería la colaboración de todos y, se pacificaron las aguas.

Lo malo, y es lo que preocupa, es que el fallido choque de trenes pudo dejar por ahí alguna herida que pudiese repercutir en los planes originales de la Guardia Nacional. Ojalá no sea así…¡¡¡

Tiene su lado positivo la suspensión por la Corte de la ley de remuneraciones que prohibía ganar más que el presidente, retiene a muchos científicos y técnicos que planeaban emigrar del país.

Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió la Ley de Remuneraciones aprobada recientemente por las cámaras para que el gobierno cumpla el ofrecimiento de AMLO de que nadie gane más que el presidente.

Y la suspendió el alto cuerpo colegiado más por el fuerte tufo demagógico que envolvía el propósito de quitarle sueldo a los de arriba para dárselo a los de abajo.

Es que, de llegar a aplicarse la fallida ley de López Obrador, pronto los expertos estarían emigrando del país en busca de mejores salarios.

Llegó la suspensión de la ley en el momento que más crecía la inconformidad y que sumaba muchos miles de amparos de trabajadores del gobierno que se sentían amenazados en sus ingresos.

Sobra decir que, los de arriba, seguirán ganando más que los de abajo.

Ayer, tras el anuncio de la suspensión, el diputado Mario Delgado, coordinador de Morena en la cámara, advirtió que aun en el bloqueo de la ley de remuneraciones, habrá austeridad. Interesante será saber ahora cómo se aplicará?

No hemos visto el vídeo que desclasificó la Procuraduría General de la República respecto del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, pero…lo que revele el documento, no cambia en lo absoluto la percepción de los mexicanos.

La idea del pueblo es que Colosio fue ejecutado por órdenes de Carlos Salinas de Gortari, su entrañable amigo, y que fueron los mismos elementos del Estado Mayor Presidencial quienes prepararon y concretaron todo.

La historia dice que la orden de matar a Colosio salió de Presidencia de la República o del presidente Salinas de Gortari. La transmitió su jefe de asesores José María Córdoba Montoya, la extendió Emilio Gamboa Patrón y la hizo buena el jefe de escoltas del candidato, el Gral. Domiro García Reyes. Las conclusiones del caso fueron difundidas entonces por la Revista Proceso, con lujo de detalles, claro, y nunca nadie le ha rectificado, y ni siquiera reconvenido. Sobre el mismo tema, el hoy senador Félix Salgado Macedonio ratificó el material de Proceso y le añadió la muerte de José Francisco Ruiz Massieu a la misma autoría intelectual.

El rotativo español El País, incluso asegura que la muerte del candidato del PRI salió de sus mismos compañeros de partido. Todo lo fraguaron los priistas encabezados por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y lo aplicaron precisamente los encargados de cuidar al sonorense. Esa, es la razón por la que el presidente Andrés Manuel López Obrador deshizo el Estado Mayor Presidencial, puesto que para los más, los responsables de la vida del entonces candidato, fueron los mismos que lo mataron.

Un juez federal está descubriendo el agua tibia jurídica al cancelar una de las 12 órdenes de aprehensión contra el ex gobernador de Chihuahua Cesar Duarte, pues los dineros que alega el vecino estado, son federales.

O sea, sí se robaron el dinero para entregarlo al PRI en varias partes del país, entre ellas Chihuahua y Durango, y por eso se detuvo a “La Coneja” Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien fuera secretario general del CEN del PRI, pero no se puede castigar a nadie, pues el gobierno federal, por medio de la PGR que se excusó, no ha reclamado esos cochinos dineros justo para proteger a los ratones.

Igual pasará con aquello de las plataformas petroleras que de pronto convirtieron en jeques mexicanos a Felipe Calderón, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, Emilio Gamboa Patrón, Manlio Fabio Beltrones, Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe Armella, Carlos Romero Deschamps y otras finísimas, pero muy finísimas personas. Fue un “jale” tan limpio, que no habrá delito qué perseguir.

Y para acabarla de completar, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador insiste que la venganza no es lo de él, que aquí se hace un borrón y cuenta nueva para “no distraernos en buscar a los ladrones…”.

Olvidó muy pronto AMLO que la mayoría de los que lo eligieron votó a su favor precisamente para que emprendiera el castigo a los rateros que tienen temblando al país, pero no está pensando ni siquiera buscarlos, mucho menos obligarlos a que regresen lo robado.

La Gran Fraternidad de Rateros de México ha operado desde hace muchos años y la conforman presidentes, gobernadores, políticos, funcionarios judiciales y policíacos, etc., etc.. Por eso nadie está en la cárcel.

Antes se pensaba que si Andrés Manuel López Obrador llegaba a la Presidencia de México aquella fraternidad quedaría pulverizada…lamentablemente estamos comprobando que está más viva que nunca.

Nadie termina de entenderle al presidente López Obrador, fue su oferta de combatir a los rateros uno de los temas más sentidos con que convenció a los mexicanos, y de buenas a primeras lo hace a un lado, asume otras prioridades.

Mal augurio, desde luego, porque si logra “olvidar” sus promesas de campaña más pegadoras, al final no recordará nada de lo que ofreció durante los 18 años que duró su búsqueda de la Presidencia de México.

Una verdadera revuelta ha ocasionado la decisión tanto de López Obrador como de diputados y senadores de Morena de reducir los salarios que ganaban altos funcionarios del Gobierno Federal, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los gobernadores e incluso los mismos integrantes del Congreso de la Unión, con las reformas legales que aprobaron para que ningún servidor público pueda ganar más que el Presidente, quien por cierto se redujo considerablemente su salario.

Esta medida, que fue planteada en muchas ocasiones por los ciudadanos, molestos por los elevados ingresos de muchos servidores públicos, a los cuales se sumaban otros privilegios de carácter monetario que al parecer también perderán, ha provocado el enojo y la preocupación de muchos, algunos legisladores y senadores, gobernadores, así como magistrados y personal del Poder Judicial Federal, quienes alegan se verán seriamente afectados por esta decisión, la cual buscan combatir con recursos de carácter legal.

Sin duda, están en todo su derecho de defender los beneficios que durante mucho tiempo disfrutaron, especialmente en el caso de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, quienes hasta el momento tienen ingresos superiores a los 600 mil pesos por mes, mismos que buscan mantener como el caso de otros servidores públicos, a través de recursos legales.

Es interesante el caso particular de los magistrados, quienes pueden argumentar que es una medida anticonstitucional pues obviamente los perjudica, a pesar de que en un pasado reciente consideraron que uno de los efectos de la reforma educativa que reducía los ingresos de los maestros e incluso les anulaba algunos derechos laborales además de que podían perder su trabajo al no aprobar una evaluación, no contradecían la Constitución del país, a pesar de que los trabajadores de la educación se basaron en la ley al hacer este reclamo.

Cómo cambian las cosas en poco tiempo, pues ahora, guardando las proporciones de cada caso, son los magistrados y muchos servidores públicos que aplaudieron las medidas mencionadas anteriormente, quienes buscan una defensa porque ahora ellos se ven afectados de la misma manera. Habrá que esperar los resultados de los recursos que se han interpuesto contra la citada medida, para ver si para ellos proceden los recursos interpuestos, que para otros no dieron resultado.

Presidentes de sociedades de alumnos de las unidades académicas de la UJED se reunieron para tomar una determinación sobre Favián García Arrieta, quien hasta ese día era el líder de la Federación de Estudiantes Universitarios, sin embargo, la situación grave en la que está involucrado por la agresión del joven Brian Parra hizo que se tomara la decisión de desconocerlo y cómo no si no es un asunto menor el proceso que está llevando.

En esta misma reunión se acordó respaldar a Giovanni Rosso como nuevo dirigente de la FEUD, mismo que en breve deberá asumir el cargo. Cabe mencionar que la alumna Melina García y otras compañeras argumentaban su legalidad como vicepresidenta, puesto que fue nombrada por el propio Favián… he ahí el inconveniente.

El que no se le haya dejado tomar las funciones de vicepresidenta pese a que está trabajando, no es cuestión de género como ha alegado la susodicha, la inconformidad de los alumnos es que fue elegida por Favián y sus huestes, por lo que todos suponen que este “noble” gesto más bien fue para que el señalado pudiera seguir controlando la FEUD a través de esta jovencita.

Ante este reborujo será tarea del nuevo rector Rubén Solís el reconocer oficialmente a Giovanni como líder de la FEUD, pero en caso de no hacerlo podría echarse a todo el alumnado en contra, lo cual no le sería conveniente. Por el momento García Arrieta sigue siendo alumno de la Universidad, ya que no se ha determinado su sanción por la Comisión de Honor y Justicia, quienes esperan el desenlace del proceso jurídico para actuar.