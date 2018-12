“Siete días de Grilla”

Todo mundo está rechinando contra el presupuesto de egresos para 2019, que incluye recortes casi a todo lo habido y por haber, y la efervescencia sube de tono, pues más de uno avista serios problemas.

El gobernador José Aispuro asegura que se logró un presupuesto muy parecido al del presente año, pero sumado a la inflación los totales resultarán menores en términos reales a los que se ejercen este año.

No obstante, el mandatario confía en que conforme avance la nueva administración federal se vayan componiendo las cosas, toda vez que diputados de Morena sugieren que en realidad de 36 mil millones pedidos se estaría muy cerca de 40 mil millones aprobados.

Hoy, sin embargo, Luis Enrique Benítez, el presidente del CDE del PRI, llamó ingrato a Andrés Manuel López Obrador, pues ordenó importantes disminuciones a distintos programas sociales.

No hay un trato igual a los iguales, pues a estados como Tabasco y Chiapas, donde se desenvuelve el jefe de la nación, los privilegió con importantes presupuestos.

Ayer, el líder de la CNC, el duranguense Ismael Hernández Deras, empujado por decenas o cientos de campesinos, armó la escandalera a las puertas de San Lázaro, lo que algunos diputados como Tatiana Clouthier llamaron secuestro. También fueron ruidosamente a pedir más recursos para el campo.

Ya, la semana pasada, Presidencia de la República tuvo que aceptar el error cometido en la asignación de los presupuestos a las universidades. Se había determinado un gran recorte al gasto, pero ante la avalancha de críticas el propio López Obrador salió a dar la cara y reconocer la equivocación y advertir que se enmendará la falla y que las universidades recibirían su presupuesto suficiente para que puedan cumplir su tarea.

Así, pudiese ser que también AMLO salga a dar la cara y rectifique el “castigo” a los gobiernos de los estados como Durango que, indefectiblemente, con ese presupuesto quedaría condenado a mantenerse en la ruta del rezago y la pobreza.

Sea por donde quiera que haiga sido, dicen los que saben de leyes, el juicio político contra el alcalde José Ramón Enríquez, y sobre todo, la suspensión reclamada por el edil, lo deja fuera de la reelección.

Tal vez no se alargue tanto el proceso, septiembre u octubre de 2022, como habían presupuestado los diputados inicialmente. Los tiempos quizá se acorten por protección de la justicia federal, pero…

Los planes de Enríquez eran la reelección inmediata y la permanencia en la jefatura edilicia hasta la selección de los candidatos a la gubernatura, por tanto, el primer punto del proyecto se descarta en automático.

El segundo supuesto sería salir de la jefatura edilicia para asumir la senaduría y desde allá buscar la candidatura estatal, pero… todo depende de cómo termine el amparo tramitado ante la Corte, porque si ratifica la sanción iniciada, los caminos le serán por demás pedregosos, complicados o resbaladizos.

El resolutivo de la corte del jueves pasado protege al alcalde respecto de dos de los tres juicios que se le siguen. Sobre el tercero, que trata del juicio político suspendido está a la espera de una conclusión que puede emitirse hacia mediados de enero.

El meollo del asunto es que Enríquez Herrera tiene cada vez menos opciones para escoger por dónde avanzar hacia el objetivo final.

Sobra decir que las posibilidades de José Ramón en el Partido Acción Nacional se han diluido de forma por demás sorprendente. Sería el PAN la única posibilidad de reelección, pero… se están cerrando las puertas en automático.

Ya de por sí se presentaban las cosas complicadas en el PAN, pues aun cuando el líder Marco Cortez pudiese obrar a favor de Joserra, al final la decisión definitiva está en manos de los consejeros estatales, aunque en ese cuerpo de gobierno nada más tiene dos o tres elementos a favor.

El juicio político iniciado por el Congreso del Estado, y neutralizado por el Juzgado de Distrito, ha venido a ponerle mocos al atole, o más bien dicho, ha venido a estropear los proyectos de José Ramón.

Suponiendo que al final sale con banderas desplegadas, que la justicia federal termina dándole la razón en todo, ya ven que de pronto la justicia federal asume actitudes absurdas como Puebla, acá debe esperarse todo, o de todo. Poderoso caballero es el que decide.

Y en el Partido Acción Nacional, a medida que se aleja Joserra, se consolida Jorge Salum del Palacio. Todavía hace un par de semanas el personaje más complicado lo era el edil, pero… poco a poco aquello se va esfumando.

No es gratuito que Jorge fue quien más votos obtuvo en térmimos reales en la pasada elección, muy a pesar de la “avalancha morena”. Estuvo muy cerca de ganar la diputación federal, que ya había “ganado” pero que se la tumbaron en la mesa.

Salum del Palacio obtuvo muchos más votos que Enríquez, por tanto, en automático pasó a encabezar la lista de prospectos a la alcaldía capitalina. Y se menciona a José Ramón más bien por cortesía, pues no es miembro del PAN.

Y hoy, gracias al juicio político, al amparo y a otras cuestioncillas legales, Jorge termina el año como el mejor, kilo por kilo, o gramo por gramo, si así lo quieren ver, entre los suspirantes a la alcaldía de la capital.

Es de manera incuestionable, el mejor de los prospectos panistas a la candidatura edilicia. Obvio, mientras no tengas la sopa en la boca, se cae todo, hasta la cuchara, y en ese supuesto, en el PAN le seguirían a Jorge, el diputado José Antonio Ochoa, luego Rodolfo Elizondo, después Rómulo Campuzano y los que llegaran a acumularse.

Aclarar que en el fondo a quien menos le gustaría regresar a la alcaldía de la capital es a Rodolfo Elizondo. Sería para él un retroceso en política de muchos años, y bien, lo que se llama bien, no le agradaría.

El problema es que El Negro no termina de aceptar que su sobrina Paty Flores haya luchado tanto en las pasadas campañas para llegar al triunfo, y a la senaduría, pero…como iba en segundo lugar de la fórmula, hubo de ganar muchos votos, pero para quien iba en primero, José Ramón.

Rodolfo lleva a cuestas una corajina bastante cañona, y como “notable” panista, no está dispuesto a servir más de “barco” para que alguien pase al estrellato por encima de sus méritos.

Eso es, más que otra cosa, el fondo de su “aspiración” a la alcaldía capitalina, dado que regresaría 35 años a su pasado político, cuando presidió el Ayuntamiento de Durango.

O sea, para no ocupar tanto espacio en el mismo asunto. Rodolfo vendría a ser en un escudo de protección para Salum y sería por demás complicado para Enríquez que no podría desdeñar nadie, ni el mismísimo Marco Cortez.

Ojalá quepa la cordura en todos los que manejamos carro, camioneta, motocicleta o bicicleta y abonemos a reducir el alarmente indice de accientes de los últimos días del año.

Todo mundo va como alma que lleva el diablo. Muchas veces ni siquiera se percatan de la realidad y entender que pueden verse en medio de un accidente, pero parece todo mundo poseído por algo inexplicable.

Unos hablando por teléfono, otros mensajeando; otros sin el cinturón de seguridad y pisando el acelerador a fondo independientemente de quienes vayan o pasen por el frente.

Los registros de las autoridades viales de los últimos días indican un exagerado aumento de accidentes de todo tipo, choques y volcaduras en plena ciudad, atropellamientos a transeúntes, a ciclistas, etc., y parece que todo habrá de incrementarse en los próximos días.

Todo se complica a medida que nos aproximamos tanto a Navidad como a Fin de Año. Quién sabe por qué los conductores aceleran su marcha, pero lo hacen y luego vienen los problemas.

Todo es cuestión -dice el director de Seguridad Pública Óscar Galván- de que respetemos el reglamento, que observemos adecuadamente los límites de velocidad, los semáforos, las paletas de alto y que nos abstengamos de ir hablando o peor aún, mensajeando por teléfono.

El día que lo entendamos, ese día tendremos una jornada vial tranquila, pacífica y ordenada, y ese orden, sin dilación repercutirá en nuestra vida diaria.

Esto es, que si quieren terminar bien sus fiestas próximas, nada más cíñanse al reglamento vial. No es mucho, pero ah, cómo cuenta, dice finalmente el funcionario.

El otro día, en la columna Chicotito, se habló de las penurias que están pasando seis duranguenses en Pachuca que fueron a probar sus habilidades futbolísticas en aquella sede futbolera.

La sección de ese día, el miércoles para ser exactos, fue leída por la contadora Elvira Barrantes de Aispuro, que sin pensarla se comunicó a nuestra redacción para preguntar dónde localizar a aquellos muchachos y tenderles la mano.

Conseguimos el teléfono del padre de uno de los jovencitos y, sí, sí se comunicaron con él para decirle que: “Uh, fíjese que va a estar muy difícil, ya estamos en fin de año. Todo mundo está de vacaciones y pensar en el año próximo, de una vez le digo, va a estar muy difícil, pues ya ha de saber usted de las restricciones del Gobierno Federal…”.

O sea, para no confundirnos: Creemos que la señora Barrantes encargó a alguien el tema, pero ese alguien creyó que ese padre del muchacho solicitó o pidió algo, y en realidad no fue así, no ha pedido nunca nada a nadie. Fue la señora Elvira la que se enteró del comentario de Chicotito, se motivó y se decidió a ayudar a dichos seis muchachos que deambulan en Pachuca con una mano atrás y otra adelante, pero lo malo es que la orden la transmitió a alguien que no le entendió y, sin embargo, acabó dandose su taco.

Ayer Ismael Hernández Deras hizo su show en las afueras de la Cámara de Diputados respaldado por una bola de ninis, por decirles de alguna forma, pero la diputada Tatiana Clouthier acusó de los hechos al “gobernador de Durango…”.

Claro, Tatis quiso decir: “exgobernador”, pero le quitó el ex y acabó metiendo en el baile al doctor José Rosas Aispuro Torres que al tiempo que Ismael tumbaba muros en San Lazaro acá el mandatario compartía alipuses con los directores de medios.

Hace tiempo que no veíamos proceder a Ismael con esa enjundia. La última vez que parecía poseído ocurrió en las afueras de la Facultad de Derecho, donde quería completar con el que se atravesara, y no con el que se la hubiese hecho.

Y lo marcamos porque en los hechos estuvo a punto de arremeterla contra el que escribe. Alguien lo hizo enojar en la Facultad de Contaduría y en su camino a casa iba tirando maderazos que era un contento. El que escribe y otros estudiantes estabamos frente a la FADER y, por poco y alcanzamos.

Ayer, Mayito lució en la Ciudad de México el mismo semblante que le vimos aquella vez en que frisaba la posibilidad de convertirse en líder de la FCA. ¡Así es…!!!

Es buenísimo el “meme” que está circulando en redes en el que se exige la reducción del precio de las gasolinas, y firman la petición: “Los que lo aumentamos…”.

Claro, el chiste se cuenta solo, pues los que pudieron ayer y no hicieron nada exigen hoy.

Es ahora la Confederación Nacional Campesina la que exige mejoras al campo, pero… da la casualidad que la CNC fue la organización que más calló en los últimos 90 años el maltrato al campesino.

El quebradero que dejaron PRI, PAN, PRD y demás cómplices durante 90 años, quieren componerlo los mismos que lo causaron exigiendo la inmediata solución, “antes de que adoptemos medidas más radicales…”.

Sí, hay muchas cosas que no gustan del nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pero esas cosas inadmisibles, da la casualidad, en su mayoría las crearon los que se acaban de ir.

Habrá imposibles en los que López Obrador no podrá hacer mucho, es entendible, pero otras cosas no serán tan imposibles como para resolverlas, lo hará, y de eso estamos seguros.

Mientras, podrá seguir cayendo la bolsa, el peso seguirá devaluándose frente al dolar, pero la honestidad y las buenas intenciones de Andrés Manuel serán lo que lo saquen adelante, algo de lo que no podrán presumir los que se fueron.

Los problemas por la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco podrán seguir causando dificultades en los mercados, pero… por lo pronto, las raterías en que estaba envuelto el proyecto se acabaron o están por acabar.

O sea, para resumir: Seguimos creyendo en el Proyecto de Nación, y ahora en la Cuarta Transformación, o Transformación de Cuarta, como dicen sus detractores, pensando que México empezará a remontar hacia lo que tanto nos negaron los gobiernos priistas, panistas y perredistas.

Tras los múltiples accidentes viales que se han registrado en la capital Seguridad Pública Municipal dio a conocer un operativo en el que se estará atacando todo lo que tenga que ver con las medidas y reglamentaciones que se deben cumplir al manejar, como lo es el uso del cinturón de seguridad, respetar los señalamientos y los límites de velocidad.

Esto parece muy positivo para tratar de contrarrestar los excesos que se presentan cada fin de semana y sobre todo en esta temporada navideña, donde los festejos y reuniones están al por mayor.

Lo muy muy negativo que con el pretexto de estar realizando su labor los agentes municipales pueden caer en abusos, ya que tienen órdenes de estar deteniendo a personas al azar, lo cual podría malinterpretarse y pareciera que ya tienen luz verde de los jefes o superiores para aplicar multas a diestra y siniestra.

Pues al “verificar” que los conductores cumplan con las mínimas reglas para el libre tránsito de ahí se pueden agarrar para infraccionar o por una módica cooperacha, que en la colonia les dicen “mordidas”, hacerse de la vista gorda por andar hasta las chanclas, no traer tarjeta de circulación, licencia, luces, cartilla de vacunación, de bautizo y demás.

Por lo que no es mala idea que personas con probada honestidad y rectitud se encarguen pero de vigilar también a los policías, ya que es entendible que se busque tener unos festejos sin incidentes, pero no debe ser usado de pretexto para sacar provecho o cumplir la cuota, sin dejar de lado las molestias que podrían causarse entre la ciudadanía.

Pareciera que todo se concentra en la controversia que sostiene la Presidencia Municipal de Durango con el Congreso del Estado, por el proceso sancionatorio que este último inició contra el alcade, por lo que integrantes del Ayuntamiento desatienden otros aspectos que se pueden considerar de importancia para los ciudadanos a quienes dicen servir, como es la situación de caos que prevalece estos días en el centro de la ciudad, la cual, hay que decirlo, no se puede atribuir a este orden de gobierno, sino a la cantidad de personas que acuden a realizar sus compras por la temporada navideña y que caminan de un establecimiento a otro.

Sin embargo, lo que sí es responsabilidad de las autoridades es realizar un esfuerzo para mantener algo de orden, objetivo que no parece preocuparles mucho, pues han permitido la proliferación de vendedores ambulantes en pleno centro, sin que parezca haber un control, como sucede en el perímetro del Mercado Gómez Palacio, donde son los mismos comerciantes de este lugar quienes optaron por salir a la calle para mejorar sus ventas.

Este ejemplo fue seguido por otros que también se han ubicado ya no en las banquetas, sino en la misma calle para ofrecer sus productos, como sucede en los alrededores del ex Cuartel Juárez, que se encuentra saturado de puestos y también en la calle Pasteur, entre 5 de Febrero y Pino Suárez, pues aunque no se les permitió cerrar esta vialidad como pretendían, sí se les dejó ocupando banquetas y parte del arroyo para vender sus productos.

Los mismos vendedores señalan que decidieron salir a la calle para aprovechar la temporada y aumentar sus ventas, aunque muchos tienen puestos en otros lugares, pero no les estorba uno más, o que no contaran con el permiso necesario para instalarse en la vía pública, pues todo esto es permitido por las autoridades, posiblemente solo el espíritu navideño avala el beneficio de los comerciantes, pero en perjuicio de los ciudadanos que acuden a realizar sus compras y tienen que vivir una verdadera pesadilla ante las dificultades para desplazarse, en medio del desorden que al parecer permite la autoridad municipal.