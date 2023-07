Siete Días de Grilla

Sin exagerar, Esteban Villegas está próximo a superar el quebradero que le dejó el exgobernador Aispuro. Todavía están atorados distintos programas por falta de dinero, pero con reingeniería financiera las cosas van cambiando.

Caso concreto el de los uniformes escolares a niños de primaria y secundaria. Esta semana, Villegas reactivó el programa y repartió miles de uniformes a la muchachada y le ahorró una feria a los padres que no tienen que comprarles otro.

La reactivación del programa de uniformes escolares, aparte, viene a darle oxígeno a la industria textil o de los uno y mil talleres de confección que también iban por la calle de la amargura, pues el anterior los puso a trabajar, le invirtieron y nunca recuperaron nada de lo gastado.

Las cosas están cambiando en Durango, y están cambiando para bien. Todavía no se puede cantar victoria, pero se está muy cerca de lograrlo. En unos meses -dice el mandatario- y pronostica para el próximo diciembre.

Subrayar que de a poquito el jefe del Ejecutivo ha ido remendando los hoyancos que le heredaron, pero ahí la lleva. Lo mejor que nos pudiera suceder después de la terrible tormenta empeorada con la pandemia del coronavirus, pero ahí vamos, y es lo bueno.

No faltarán los que emitan alguna sonrisa burlona cuando les digamos que todavía está muriendo gente en Durango por el coronavirus, que no debemos confiarnos ni pensar que ya está todo resuelto, porque no es así.

Ayer nada menos se nos informó que falleció en esta capital una mujer mayor, que precisamente había sido contaminada durante una fiesta reciente.

Hacen bien aquellas pocas personas que no se han confiado y que siguen llevando su cubrebocas. Mientras más seguro -dicen- más marrao, y lo demás depende de cada uno de nosotros, si queremos estar a salvo de esa infeliz enfermedad que se llevó a mucha gente, a muchos cercanos, conocidos, amigos, familiares, etc…

Ubican ahora a los aspirantes a la candidatura de la alianza Va por México como los “taparroscas”, para referirse directamente a las “corcholatas”. Se calienta el pandero, se calienta.

Claro, los “taparroscas” están partiendo de ceros, perdiendo antes que ganar, pues ya se deslindaron Lily Téllez y Claudia Ruiz, y no nada más se deslindaron, sino que se fueron echando pestes por las maneras tan sospechosistas como se habrá de nominar al candidato.

Los “taparroscas”, sin embargo, están metiendo en aprietos al corcholatero, quienes se carcajean de los adversarios, pues tienen en la bolsa como 50 millones de votos, creen ellos.

Aun cuando la realidad nos dice que mientras no haya precandidatos no habrá manera de vaticinar ningún resultado, porque pudiese ser el escogido de los dioses -Palacio Nacional- pero en una metida de choclo a cualquiera se lo anda llevando la corriente, sobre todo de aguas broncas.

Suponen que en este momento, quien resulte candidato de Morena, será el vencedor de la elección del próximo año, solo que dicen que del plato a la boca se cae la sopa. Y al final, pudiese ser una elección parejera o disparejera a favor de los otros y hasta ahí llegó Jurado.

Está subiendo como la espuma la molestia del corcholatero hacia Adán Augusto López, pues aseguran que está echando la casa por la ventana, aventando billetes que es un contento, mientras los otros nada más ven.

Ojalá que se trate de algún desajuste por la vorágine provocada por el arranque de la campaña interna, pero muchos creen que lo que está gastando el otro López es lo que guardó en la Secretaría de Gobernación.

Ya le preguntaron al corcholato tabasqueño y asegura que está invirtiendo parte de sus ahorros personales, que nada tiene que ver el partido ni el gobierno, porque hasta se dio el lujo de rechazar los 5 millones que le ofrecía Morena.

O sea que, para que los corcholatos anden bramando por no tener el dinero que tiene Adán Augusto, ya se empezaron a cargar los dados y parece que a medida que avanza el proceso interno se van aclarando las cartas.

Advertir que, aun cuando Marcelo Ebrard parecía uno de los favorecidos, es de los más molestos con el despilfarro de Adán Augusto y siente que alguien está ladeando la balanza hacia el lado de Tabasco.

Hace días que no vamos a la Ciudad de México, pero Ricardo Monreal asegura que hay anuncios espectaculares cada 50 segundos en las principales avenidas de la capital. El dineral que se está despilfarrando en una cualquiera elección interna, porque no es una elección abierta. Imaginan, dice Monreal, hasta dónde le alcanzará con los “ahorros personales” que asegura está gastando si sumamos los del interior del país, de las bardas, de los plantones en los cruceros, etc., etc…

Las simpatías que carga por Claudia Sheinbaum el director del Instituto Tecnológico de Durango, Guillermo de Anda, debió guardárselas lo más posible, porque, sin exagerar, puede quedarse sin chamba.

El funcionario hizo circular un video en el que se deshace en elogios por la “corcholata” morenista, y de acuerdo a la ley, ni siquiera tenía permitido voltear hacia allá, hacia el terreno político. Incurrió en violación a la regla por tratarse de un funcionario público. Si lo hubiera hecho en forma personal o como académico, debió hacerlo de viva voz, directamente a las personas que intentaba convencer, además violó el precepto que precisa los actos anticipados de campaña.

O sea que, si se aplica la ley como debe ser, está echada la suerte del Ing. Guillermo de Anda. No debió opinar de política en lo absoluto, mucho menos abrirse en la forma como lo hizo a favor de Claudia.

Trascendió la propuesta de algún sector educativo estatal que pide tres días de la semana para poder reponerse de la carga laboral en los días de clases. Y mire que tienen razón, pues a esta alturas controlar y someter a tanto chiquillo no es cualquier cosa.

Si yo fuera el secretario de Educación les daba toda la semana, es decir, que trabajen una semana y tomen la otra, a ver si así mejora el nivel académico de la entidad, porque no se ve por dónde.

Ahora resulta que hoy que se están bombardeando las nubes para que llueva, aparecen los inconformes pidiendo esperar a que Tláloc se compadezca de nosotros y nos mande su preciado líquido.

Es que, efectivamente, hay nublados. Hace días tenemos nublados, pero de ahí no pasa. Allá de manera “lunareada” aparecen lluvias, como la del otro día de El Salto, pero no es una constante y eso es lo que debe preocuparnos a todos.

Lo de la bombardeada ojalá sea un estimulante a la naturaleza y se decida a cubrirnos con las benditas lluvias, pero… por donde se vea, es algo positivo que por años no se hacía en Durango.

Ojalá que ese bombardeo sirva de algo y que nos venga la lluvia que requieren las tierras y que requerimos los humanos para amainar el complicado calor que nos ha azotado hace días.

Ojalá y que nadie se moleste, porque ya no sabe uno cómo reaccionan los lectores, pero lo cierto es que vienen días de lluvias, algunas intensas e incesantes, para que todo mundo tome sus precauciones y no vaya a ser sorprendido.

Estima el Servicio Meteorológico Nacional que lloverá en Durango por lo menos de sábado a lunes y que las precipitaciones pueden ser de intensas a moderadas o fuertes.

Procuremos asegurarnos en donde quiera que estemos, y guarecernos en todo lo que sea posible, excepto árboles para librarla de una descarga eléctrica.

Los cuerpos de auxilio están aconsejando a la población que procuren alejarse de ríos para evitar alguna avenida sorpresiva y fuerte de agua, y sobre todo si se ha de caminar por las orillas, que sea lo más seguro posible.

La autoridad nos está alertando de lo que puede venir. Luego no digamos que nadie nos lo anticipó.

Disfrutemos la lluvia, de ser posible, pero bajo las más estrictas medidas de seguridad que no venga a sorprendernos un imprevisto en un momento dado.

Adelanta el presidente Andrés Manuel López Obrador que propondrá otra vez anexar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional para que de verdad sirva al pueblo.

Una ley, dice por ahí nuestra Constitución, que ha sido rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no puede volver a discutirse. ¿Vamos bien..?

Entonces, si el jefe de la nación vuelve a intentar una inconstitucionalidad, la Corte se la volverá a echar abajo. No pasará, aunque tuviera mayoría en la cámara.

Una de dos, los plagiarios se condolieron de los 16 empleados estatales de Chiapas o de plano funcionó el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador, al decirles que si no los soltaban se iba a quejar con sus papás y sus abuelos.

El caso es que las 16 personas, entre empleados y policías de la Secretaría de Seguridad en el Estado, están ya de regreso con sus familiares y sin que les hubiesen tocado un pelo. Los respetaron siempre, y eso es lo importante.

Ahora más que nunca urge que el jefe de la nación escuche a los grupos de le delincuencia que le proponen una tregua para acabar con el derramamiento de sangre en México.

En días pasados, incluso un grupo que dijo llamarse Cártel del Norte, aceptó el llamado presidencial para abrir una tregua que venga a terminar con el catastrófico número de muertos que se están registrando en el país.

Ojalá que todos los grupos se ciñeran a esa idea presidencial y que, lo antes posible, podamos disfrutar de la calma que perdimos hace años y que merecemos recobrar los mexicanos lo antes posible.

En tiempos de la inclusión, en los cuales lo que parece políticamente correcto lleva a que se abran espacios lo mismo para personas de todos los tonos de piel y razas, así como de grupos minoritarios en la sociedad y en busca de cumplir este objetivo, parece que con la reforma electoral que se analiza a nivel estatal cumplir en este renglón causará no pocos problemas tanto a la Legislatura local como a los partidos políticos.

Pues aunque con algunas dudas se determinó que haya un distrito indígena, que será representado por el integrante de algunas de las etnias de la región, hay otro espacio inclusivo que sin duda dará lugar a no pocas controversias, como es el que se destinará para adultos mayores, personas de la diversidad sexual y personas con discapacidad, lo cual sin duda es positivo porque tendrán también una representación en el Congreso del Estado.

La situación se complica un poco, porque se trata de un solo espacio y son varios los grupos que pueden buscar una representación en el mismo, de tal manera que al menos en cuanto a las candidaturas que registren los distintos partidos o alianzas para el proceso electoral del año entrante se tendrá qué determinar a quién le corresponde ser postulado, si a un adulto mayor, una persona de la diversidad sexual, o una que tenga discapacidad, porque solamente habrá un lugar y lo complicado puede ser que se pongan de acuerdo, pues en estos tres grupos sin duda hay personas con aspiraciones políticas y que buscarán una diputación.

No será fácil para tomar esta determinación, si se considera que tampoco lo será para definir las demás candidaturas para el 2024.

El año pasado sufrieron lo indecible los vecinos de San José 2 por lo inservible del alcantarillado y están temerosos de que en la próxima temporada de lluvias la sufran igual.

Es cierto, el año anterior nos pidieron auxilio los vecinos más sufridos de aquel sector, lo hicimos extensivo a Aguas del Municipio y el trabajo hecho quedó a deber, por eso los temores de la gente.

Estamos seguros que si se entera el alcalde Toño Ochoa habrá de disponer los trabajos necesarios y urgentes para evitar la zozobra en que ya llevan años.

WhatsApp