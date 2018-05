Siete equipos llegan a la última fecha con opciones de avanzar al octogonal

Caracas, 17 may (EFE).- Siete equipos, entre ellos el histórico y siempre aspirante Táchira, llegan a la última fecha del Torneo Apertura venezolano con opciones de avanzar hasta el octogonal final, instancia en la que se define al campeón del semestre, y de la cual aún hay tres boletos en liza.

El Carabobo, Zamora, Caracas, Mineros y La Guaira ya aseguraron sus boletos, mientras que al Lara, que esta noche se juega su futuro en la Copa Libertadores, y al Estudiantes de Mérida, que mostró una notable mejoría en el último mes pese al duro tropiezo de la pasada jornada, les basta con un empate para clasificarse.

El Táchira cierra la lista de los primeros 8 de la tabla, pero si no vence a domicilio al duro Mineros podría ver complicadas sus opciones de trascender.

Entretanto, el Aragua, noveno, se aferra a sus posibilidades, aunque no depende de sí mismo: primero debe batir al escolta Zamora y aguardar por el pinchazo del Lara, el Mérida o el Táchira.

En la misma situación se presentan el Trujillanos, el Portuguesa y el Atlético Venezuela, pero sus diferenciales de goles negativos les ponen más cuesta arriba clasificarse.

El Trujillanos se verá las caras con el líder Carabobo, mientras que el Portuguesa se las verá con el alicaído y ya sin opciones Monagas.

En tanto, el Atlético Venezuela visitará a un Caracas que sueña con el liderato.

– Partidos de la décimo séptima fecha:

18.05: Puerto Cabello-Zulia, Aragua-Zamora, Caracas-Atlético Venezuela, Portuguesa-Monagas, Trujillanos-Carabobo, Anzoátegui-La Guaira, Estudiantes de Mérida-Estudiantes de Caracas, Mineros-Táchira.

19.05: Metropolitanos-Lara.

- Clasificación: PTS .1. Carabobo 33 .2. Zamora 31 .3. Caracas 30 .4. Mineros de Guayana 27 .5. Deportivo La Guaira 25 .6. Deportivo Lara 24 .7. Estudiantes de Mérida 24 .8. Deportivo Táchira 22 .9. Aragua 21 10. Trujillanos 21 11. Portuguesa 20 12. Atlético Venezuela 19 13. Monagas 16 14. Zulia 16 15. Academia Puerto Cabello 13 16. Estudiantes de Caracas 13 17. Metropolitanos 12 18. Deportivo Anzoátegui 12. EFE