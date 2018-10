Siete excampeones anuncian presencia en duodécima edición del Torneo Mayakoba

México, 15 oct, (EFE).- El Mayakoba Golf Classic, primer torneo de la PGA Tour que se jugó fuera de Estados Unidos, celebrará en noviembre su duodécima edición con la participación de 7 de los 11 campeones de su historia.

El director del torneo, Joe Mazzeo, anunció que el Mayakoba llega a su plena madurez por el trabajo realizado en estos años.

“Ricki Fowler está de regreso. Tony Finau, confirmado, y también el desempeño y los éxitos de los mexicanos teniendo a cuatro dentro del Tour, queremos que un mexicano levante pronto un trofeo. Ya somos una competencia madura, de doce años, es cada vez más difícil reunir a todos los campeones pasados debido a sus distintos estatus dentro del PGA Tour”, dijo.

Para esta edición no sólo estarán siete campeones, (Patton Kizzire, Pat Pérez, Graeme McDowell, Charley Hoffman, Harris English, John Huh y Brian Gay) sino también se contarán con jugadores Top 10 de PGA Tour como Ricky Fowler, Tony Finau y Billi Horschel.

Además habrá cuatro mexicanos con tarjeta para la temporada 2018-2019: Abraham Ancer, Carlos Ortiz, Roberto Díaz y José ‘Camarón Rodríguez.

“Estoy muy contento por el sueño que he hecho realidad, regresar al PGA Tour con toda la mayor fuerza posible, esperemos en Dios regresar al Mayakoba no sólo como invitado, sino como ahora lo estoy haciendo, un miembro del PGA Tour, eso me hace sentir feliz”, dijo.

Este es el último año garantizado en el acuerdo entre PGA y Mayakoba, pero las autoridades confían en que se renovará el contrato para seguir ofreciendo la mejor experiencia a los jugadores y sus familias en la Riviera Maya mexicana.

Jorge Robleda, el presidente de la Federación Mexicana de Golf ahondó en que los nuevos directivos del Mayakoba harán todo lo posible por continuar con el evento muchos años más.

“Muchos jugadores vienen no precisamente por la cantidad de dinero que les gustaría o por la que acostumbran participar; vienen por las instalaciones, el Mar Caribe, el lugar, la hospitalidad, traen a sus familias, pueden descansar, sus hijos están en la piscina mientras ellos están jugando y eso no se los da prácticamente ningún torneo en el mundo”.

La edición 2018 del Mayakoba Golf Classic, a disputarse del 5 al 11 de noviembre en el Club El Camaleón, repartirá una bolsa de premios de 7.2 millones de dólares. EFE