Sigue instalación de tianguis sin permiso

El regidor y miembro de la Comisión de Hacienda, Fernando Rocha, señaló que no se ha otorgado un solo permiso para que se aperturen tianguis, sin embargo, abundan por diversos sectores y se siguen instalando sin alguna regularización o licencia, sobre todo en colonias y fraccionamientos nuevos a las orillas de la ciudad.

Afirmó que se está atendiendo este problema junto con inspectores municipales, ya que es evidente que van en aumento. Hasta el momento los que están autorizados son 32 tianguis que se distribuyen en colonias y fraccionamientos conocidos por los ciudadanos hasta de una manera ya tradicional.

“Se cuenta con un reglamento de tianguis, por supuesto para que se puedan instalar deben ser reconocidos y autorizados por las comisiones de Actividades Económicas y de Hacienda. Hay casos y reportes de que en ciertas colonias y áreas de la ciudad se comienzan a instalar cotidianamente algunos tianguistas, se manda a personal de Inspectores para su retiro”, señaló.

Indicó que cada semana se reciben los reportes de tianguis nuevos o algunos que se están extendiendo de manera descontrolada, esto propicia quejas de los mismos vecinos que habitan las colonias, pues es gente externa, tianguistas que se ponen en diferentes lugares, buscan nuevos fraccionamientos para la venta de mercancía.

Comento que los líderes de las colonias también están participando en el descontrol de la expansión de algunos tianguis, lo cual es también motivo de analizar y ver qué sanción se puede realizar para detener este problema, ya que son muchas las quejas que se hacen, desde invasión de banquetas, cocheras, robos y en algunos hasta pleitos entre los comerciantes.

“Son de dos a tres casos de tianguis nuevos por semana, más los que ya existen, es un tema que se puede escapar de las manos. Hasta el momento en lo que va del año la Comisión no ha recibido una sola solicitud para aperturar un tianguis nuevo y al día de hoy solo están reconocidos 32 pero me atrevo a decir que son más los que están trabajando; nosotros no hacemos cobros, ni un solo peso, por que se instalen los tianguis”, finalizó.