Siguen en virtual solo 145 escuelas de nivel básico

De acuerdo a cifras reportadas por la Secretaría de Educación del estado de Durango (SEED) en el regreso a clases tras el periodo vacacional de primavera únicamente 145 planteles reportaron clases virtuales, por lo que el resto, más de 5 mil 200, volvieron a la normalidad con clases presenciales.

De acuerdo a la estadística recabada este lunes 25 de abril, de un total de 5 mil 336 escuelas, 5 mil 221 volvieron a clases presenciales, representando el 98.5 por ciento del total, mientras que en modalidad virtual estuvieron 145 planteles, que representan apenas el 1.5 por ciento de la totalidad de sedes.

La Secretaría de Educación detalló que en inicial y especial el 100 por ciento operó de modo presencial, mientras que en preescolar de mil 807 kínder 37 optaron por educación a distancia; de 2 mil 469 primarias 89 se fueron por el modelo virtual y de 996 escuelas secundarias 19 estuvieron con educación virtual.

En cuanto a la asistencia de alumnos, 346 mil 523 niños asistieron a clases presenciales, representando el 96.8 por ciento del total del alumnado, mientras que el 3.2 por ciento, equivalente a 14 mil 719 alumnos, continuaron con el modelo de “Aprendo en casa” que seguirá activo hasta final del ciclo.

Las autoridades educativas informaron que entre los motivos que reportaron las escuelas que no arrancaron en modelo presencial para no abrir sus puertas se encuentra el no contar con agua, estar haciendo alguna mejora al edificio, estar instalando un domo, no contar con agua o enfermedad de algún maestro.

