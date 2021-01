Siguen protestas de organizadores de eventos

*Complicado reabrir salones de fiestas: SGG

Este martes la Asociación de Profesionales de Eventos en Durango se volvió a manifestar, ahora cerrando la calle Heroico Colegio Militar, frente a la Secretaría General de Gobierno, exigiendo de nueva cuenta que sean liberadas sus actividades económicas, ya que son alrededor de 10 meses en los cuales miles de familias que dependen de este ramo se han quedado desamparados y sin empleo.

“El lunes nos reunimos con la autoridad municipal, con el secretario del Ayuntamiento, estuvo con nosotros en una mesa directa y no en una mesa de diálogo como lo habíamos solicitado, nos comentaba que se necesitaba que estuvieran ahí también los secretarios para que de esta manera fuera una decisión tanto del Municipio como del Estado; después de eso llegamos a la supuesta mesa donde no asistieron, por lo que prácticamente no llegamos a nada”, externó Ernesto Serrano, dirigente de esta asociación.

Señaló que lo que quieren es una respuesta ya, porque ven que los restaurantes, los bares y los antros ya están abiertos, “vemos que los parques y los centros turísticos ya están operando con normalidad, nosotros ya quisiéramos tener una manera de poder trabajar, estamos a favor de eventos que tengan todas las medidas porque vemos que aun así hay eventos en casas particulares que no cumplen con esto, por ello pedimos que ya nos den esa mesa de diálogo pero que asistan todas las personas que pueden tomar una decisión”.

“En este momento estamos afectados todos los organizadores de eventos, floristas, pasteleros, arrendadores de mobiliario, salones, meseros, cocineros, músicos y prácticamente todos los rubros que se incluyen en un evento, esto equivale a alrededor de 4 mil 500 familias y hay una pérdida muy grande donde cada día que pasa se vuelve más profunda”, finalizó.

“Prioridad Atender Salud de la Población”

Aunque la regulación de los salones de fiestas le corresponde a la autoridad municipal, el Gobierno Estatal buscará de manera coordinada la forma de apoyar a los propietarios y a los negocios que organizan eventos ante la situación en la que se encuentran, señaló el secretario de Gobierno, Héctor Flores Ávalos, quien manifestó que en estos momentos se presenta un momento difícil, en el que la prioridad es atender la salud de la población.

Manifestó que se ha mantenido el diálogo con los propietarios de estos negocios para recibir sus inquietudes, las cuales se analizan para evaluar su situación y buscar la forma de ayudarlos, pues recodó que el problema que enfrentan en estos momentos se deriva de la circunstancia que atraviesa no solamente el estado, sino el país, con el asunto de la pandemia, que ha llevado a establecer determinados cierres en relación con las actividades que realizan.

Recordó que el tema de los salones de fiestas y de eventos se encuentra en el punto máximo de restricción de acuerdo con las propias regulaciones del tema de salud, además de recordar que la regulación de estos negocios es a nivel municipal, pues es el Municipio el que determina las actividades permisibles, todo con base en la recomendación de la Secretaría de Salud.

Dijo que ya hubo un acercamiento con los propietarios de los establecimientos mencionados, para explicarles que la regulación obedece al ámbito municipal, el cual se apoya en la decisión del Consejo de Salud, aunque ya se trabaja con la oficina de Fomento Económico y con la Secretaría de Desarrollo Económico para diseñar algunas alternativas y protocolos de apertura que se puedan presentar al Comité de Salud, para que valore si están al nivel de lo esperado para resguardar la salud de la población.

“La realidad es que tenemos que atender un problema de salud de manera prioritaria, aunque no quiere decir que se desatienda la demanda de las organizaciones, pero es necesario resguardar el bienestar de la sociedad”, dijo el secretario, al manifestar que de ninguna forma se usará la fuerza pública para retirarlos, pues se mantendrá el diálogo con los manifestantes.

