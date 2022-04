Silvia Lemus dice que la verdadera amante de Carlos Fuentes fue la literatura

Ciudad de México, 22 abr (EFE).- La periodista Silvia Lemus, segunda esposa del escritor mexicano Carlos Fuentes, aseguró este viernes que la verdadera amante del novelista fue la literatura, a la que le dedicó sus mejores energías.

“Fuentes fue un hombre dedicado a la literatura, su amante verdadera. Aunque habrá tenido muchísimas, esa era la de a de veras, él estaba enamorado de la literatura”, señaló Lemus en un homenaje al Premio Cervantes en la Feria del libro y la rosa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Reconocida por haber entrevistado a numerosas personalidades del siglo XX, Lemus compartió su vida con Fuentes desde 1972 hasta la muerte del novelista, en el 2012, y este viernes contó detalles de la convivencia entre ambos.

“Me espiaba cuando me maquillaba y me espiaba también cuando yo regaba las plantas en nuestra terraza. Yo encontraba después algo en una página refiriéndose a actitudes mías, pero nunca eso de que una es la musa de su marido escritor: Eso fue mentira, por lo menos en Carlos”, señaló.

El novelista Hernán Lara Zavala calificó a Fuentes como el primer gran novelista profesional mexicano, que a los 24 años cuando publicó el cuaderno de cuentos “Los días enmascarados”, en el que muestra parte del camino que iba a seguir en el relato “Chac Mool”.

“Lo que hace en “Chac Mool” es combinar las tradiciones prehispánicas con la vida contemporánea logrando crear una suerte de discurso gótico, pero un gótico compuesto de una mexicanidad”, dijo el autor.

Después de que un vídeo resumiera la vida y obra de Fuentes, la escritora argentina Luisa Valenzuela habló de la generosidad de Fuentes, y se refirió a una anécdota en la Feria del libro de Buenos Aires.

“Ahí entró este magnífico, este gran actor, casi saltando. La sensación era que entró saltado. En esa conferencia contó que no hay vida sin novela y no hay novela sin vida. Es algo que debemos tener en cuenta aunque no escribamos porque todo es una narrativa”, dijo.

La Fiesta del libro y la rosa comenzó con un homenaje a la también Premio Cervantes Elena Poniatowska, quien contó su llegada al periodismo hace casi 70 años y contó detalles de su obra más conocida, “La noche de Tlatelolco”.

“La comunicación es el primer paso del amor, oírnos es una necesidad enorme que tenemos los seres humanos, y que nos oigan”, dijo la novelista, reconocida por su capacidad para escuchar a los demás y a partir de eso escribir sus historias.

En la primera jornada del festival cultural, el español Luis García Montero y el mexicano Benito Taibo protagonizaron una lectura de poesía y en otras salas hubo presentaciones de varias novelas.

Una de las actividades principales de este sábado será un homenaje a la novelista española Almudena Grandes, en la que García Montero, su pareja sentimental, reflexionará sobre la vida y la obra de la autora.

“En camino a la imaginación y la escritura” será una mesa de debate con la reconocida mexicana Margo Glantz y la poeta Gabriela Jaúregui, y poco después el argentino Gastón García Marinozzi presentará su novela “Los lugares verdaderos”.

El domingo será el homenaje a Álvaro Uribe, y se montarán varias mesas de dialogo sobre literatura y aspectos de la sociedad a día de hoy. EFE