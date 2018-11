Simeone: “Diego Costa quiere estar”

Majadahonda (Madrid), 9 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó hoy que Diego Costa “quiere estar” ante el Athletic, aunque añadió que hablará con él para decidir si entra en la convocatoria, y apuntó dos opciones, Javier Montero o Saúl Ñíguez, para acompañar a Diego Godín en el centro de la defensa.

Pendiente de la configuración de la convocatoria de 18 hombres, de si reciben o no el alta tanto el central uruguayo como el delantero hispano-brasileño, este ultimo reintegrado ya al grupo este viernes, el técnico probó esta mañana con él en ataque junto a Antoine Griezmann en la probable alineación contra el Athletic Club.

“Diego quiere estar. Seguramente, ahora cuando termine la conferencia (de prensa) hablará un rato con él y veremos qué es lo que él siente, le contaré lo que estoy viendo y después decidiremos en consecuencia si es parte de los 18 que mañana van a estar ahí en el campo”, explicó sobre el atacante, ya repuesto de su lesión.

Godín y Diego Costa son los únicos futbolistas lesionados en la última semana y media que puede recuperar el técnico para el choque de este sábado. El resto, cinco jugadores, serán baja: los defensas José María Giménez, Lucas Hernández y Stefan Savic y los centrocampistas Koke Resurrección y Thomas Lemar. Ninguno de los cinco se ejercitó con el grupo en la última sesión previa al duelo.

Sin tres de sus cuatro centrales, Simeone deberá reinventar en esa demarcación. Con la titularidad segura de Godín, la otra plaza estará entre Montero, futbolista del filial, que ya jugó tanto ante el Sant Andreu como frente al Dortmund con el primer equipo y con el que probó en el posible once este viernes, o Saúl Ñíguez, que sería la alternativa ahí, aunque los ensayos lo situó en el medio campo.

“Está la posibilidad de que repita Montero, que el otro día lo hizo bastante bien, o de que juguemos con Saúl de central, que ya lo ha hecho en alguna oportunidad también. Es verdad que, sobre todo, el Athletic tiene futbolistas con mucha experiencia en esa situación, pero estoy convencido de que cualquiera de las dos posibilidades que elija lo harán bien”, explicó sobre esa posición.

El Atlético encadena ocho partidos invicto en el campeonato, con cuatro victorias y otros tantos empates. “Estamos manteniendo una línea importante en la Liga, más allá de que hoy los empates se consideren como un paso atrás. Tenemos un rival duro, difícil, que tiene muchas necesidades, con experiencia y esperamos poder llevar el partido donde podamos sentirnos mas cómodos”, valoró el técnico.

También abordó las informaciones en los medios de comunicación acerca de las causas de las últimas lesiones de su equipo. “Ustedes son periodistas y conocen bien que normalmente la información puede ser verdad o mentira. Nunca se va a poder desarrollar si es cierta o no la información que se pueda dar, porque no está a nivel visible”.

“No es una cosa escrita. Somos muy respetuosos por todo. Cada uno puede opinar y pensar lo que crea oportuno. Vemos que en todos los equipos importantes hay lesiones e intentamos siempre trabajar y preocuparnos para que los futbolistas puedan estar de la mejor manera y en consecuencia trabajamos y trabajaremos en lo que viene”.

Simeone, en ese sentido, explicó que “no” le molestan las supuestas filtraciones, “porque nada tiene una certeza absoluta”. “A mí también me han comentado que en una radio tal ha pasado tal cosa. Son simples palabras. La gente está para escucharlas, algunos las crearán y otros no. Yo creo en lo que veo. Cuando veo creo, cuando leo a veces creo y a veces no”, abundó en conferencia de prensa.

El técnico, a la vez, repasó la decisión de cubrir las vallas del campo de entrenamiento 4 de la Ciudad Deportiva de Majadahonda para que no sean visibles las sesiones preparatorias. “Es normal que siempre cuando alguien hace algo diferente a lo que se estaba haciendo provoca criticas u opiniones”, declaró.

“Pero ustedes pónganse en el lugar nuestro. Nosotros en el campo éste (en referencia al principal de las instalaciones, cerrado por gradas) no podemos entrenar nunca porque no está bien, porque entrenan todos los chicos, porque jugaba el Majadahonda, el B, la Youth League, y el campo está mal. Tenemos un campo sólo, que es el de abajo. Entendemos que tener un poco de privacidad también es bueno para nosotros. Ya les dimos siete años. Si después de siete años, no entienden todo lo que buscamos y queremos ya complicado”, apuntó en rueda de prensa después del entrenamiento en Majadahonda. EFE