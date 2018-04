Simeone: “El Madrid tiene la mejor plantilla del mundo”

Majadahonda (Madrid), 7 abr (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este sábado que el Real Madrid tiene una plantilla “tremenda”, la “mejor del mundo”, y dijo que “es demasiado entusiasta o ilusionista”, pero “lo único” que le “interesa” en el derbi “es seguir buscando” acercarse al liderato del Barcelona.

“Nosotros siempre pensamos en lo que nosotros buscamos. Y, o soy demasiado entusiasta o ilusionista, pero la vida cada uno la vive como quiere, y a mí lo único que se me pasa por la cabeza y que me interesa es seguir buscando acercarnos al Barcelona. No pienso en otra cosa”, reivindicó el técnico sobre la importancia del derbi, con su equipo segundo, a nueve puntos del conjunto azulgrana.

“Me ha tocado cuando jugaba estar en primer lugar, octavo, noveno… Y siempre los clásicos y los derbis son apasionantes, porque se juega con una tensión y una actitud altísima y se vive de la misma manera en la gente. No me lo imagino de otra manera el partido de mañana”, expuso Simeone en rueda de prensa.

Sin “ningún tipo de excusa con el cansancio, y menos ahora en un derbi” (“No lo hicimos nunca, no lo vamos a hacer en un derbi ahora. No. No hay excusa”, abundó en ese sentido), el técnico recalcó que su equipo buscará “en base al trabajo y al colectivo” hacer “un partido importante” en el Santiago Bernabéu.

“En consecuencia del Madrid, que tiene seguramente no sé si el mejor equipo del mundo, pero sí la mejor plantilla del mundo absolutamente. Han tenido un gran trabajo como club y han formado una plantilla tremenda, mejor que el PSG, que el City y que el Barcelona, y eso es la fuerza que tienen ellos como equipo”, dijo.

“A partir de eso, nos podemos enfrentar a cualquier jugador que pueda participar mañana e imaginarnos todos los partidos distintos. Hasta que no tengamos la formación en la mano, esperaremos, porque está más que claro por que camino iremos”, continuó el entrenador, que dijo que el Atlético ha sido mejor que el Madrid esta temporada “en los puntos principalmente” y en la “regularidad en la Liga”.

También habló de Antoine Griezmann y Cristiano Ronaldo, enfrentados en el derbi de este domingo en el Bernabéu: “Los dos son totalmente determinantes para cada equipo. Lo vemos en sus goles, en su juego y no es muy difícil de ver. Ronaldo es determinante para el Madrid y Griezmann seguramente es determinante para nosotros, por su juego, por sus goles y porque los números solos hablan”.

Simeone incidió, a la vez, de nuevo en la plantilla que dispone este curso, de 19 futbolistas, tras las cinco salidas en el pasado mercado de invierno, que se reduce por la baja por lesión del brasileño Filipe Luis y a la espera de la recuperación tanto del uruguayo José María Giménez como del croata Sime Vrsaljko.

“Con la lesión de Luis nos vamos a quedar en 16 (jugadores de campo), porque Giménez y Vrsaljko estarán ya con nosotros posiblemente mañana, ojalá, y sino el jueves, pero si yo tengo 16, 18 con los porteros, compenetrados, comprometidos, involucrados, con sentido de pertenencia… Dame 17. No quiero 25 que no quieran estar, quiero 17 que quieran estar”, enfatizó.

Por otro lado, también fue preguntado por la situación del Sporting de Lisboa, su rival en los cuartos de final de la Liga Europa y en el que su presidente, Bruno de Carvalho, ha suspendido a la mayor parte de su plantilla. “Nada que opinar. La familia las cosas las tiene que resolver internamente y nosotros desde fuera sólo somos observadores y no más que eso”. EFE