Simeone: “¿Halagos? Lo que depende de nosotros es no cambiar”

Madrid, 25 ago (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este sábado, tras el triunfo contra el Rayo por 1-0, que “no dependen” de su equipo ni los halagos ni las críticas, pero sí “no cambiar”, al tiempo que remarcó que “no se puede negociar” con el “trabajo, la humildad, el compromiso, el buscar…”.

“No dependen de nosotros los halagos y las críticas. Lo que depende de nosotros es no cambiar. No podemos negociar con eso, con el trabajo, la humildad, el compromiso, el buscar, el tener una forma de juego que es estable… Después, los halagos están porque hay buenos futbolistas, pero repito que con muy buenos futbolistas no se hacen grandes equipos, se hacen con hombres dentro de los equipos”, explicó en rueda de prensa en referencia a su discurso en la fiesta por la Supercopa de Europa en el Wanda Metropolitano.

Entonces, unos minutos antes, Simeone había dicho: “Empieza una temporada larga. No nos dejemos llevar por lo que dicen los demás, por los halagos de los oídos, porque el único camino que sabemos en el Atlético de Madrid es el trabajo, la humildad y el compromiso”.

Ya sobre el choque frente al Rayo, ganado con apuros por 1-0, el técnico admitió que el “partido costó desde el inicio” a su equipo. “No empezamos bien y tardamos en encontrar el juego que buscábamos. El Rayo hizo un buen partido. Empezamos mejor en el segundo tiempo y a partir del gol no pudimos hacer una contra más y no pudimos recuperar la pelota como queríamos; mérito del rival, que hizo un buen partido en el tramo final”, analizó el técnico.

“Las conclusiones siempre son buenas, porque ganamos, porque no es fácil empezar, porque a todos en el inicio siempre les cuesta. Está claro que los últimos diez minutos fueron del rival”, abundó el preparador argentino, cuyo equipo venció por un gol del francés Antoine Griezmann en el minuto 63 del encuentro.

“Griezmann va subiendo el nivel. Está claro que estamos buscando en el recorrido de los minutos de los partidos, sobre todo, que vaya tomando su mejor forma, y que es un jugador determinante para nosotros. Cuando salió (fue reemplazado en el minuto 75) no pudimos después tener una transición importante. Crecerá con el correr de los minutos”, valoró del internacional francés.

También habló de Thomas Lemar, “un jugador importante”. “Las necesidades de contar con él para lo que necesita mejorar el equipo están puestas. Él va encontrando mejores minutos. Cuanto más cerca del arco, seguramente tiene más peligro. Está para dar mucho más de lo que en el inicio nos está dando. De la parte defensiva, del orden, lo está haciendo muy bien. Está claro que crecerá con la confianza, con los partidos y con el entendimiento de los futbolistas que le rodean”, repasó.

La lesión de Juanfran Torres, sustituido por unas molestias musculares en el primer tiempo, podría abrir la puerta del once y del debut al colombiano Santiago Arias, fuera de la convocatoria en los dos últimos choques. “Está trabajando muy bien, lo estamos trabajando en las cosas que creemos que tiene que mejorar y es un jugador que nos va a dar muchas posibilidades y soluciones en el lugar de Juanfran, que ahora no va a estar”, agregó. EFE