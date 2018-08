Simona Halep no jugará en New Haven por una lesión en el tendón de Aquiles

New Haven (EE.UU.), 20 ago (EFE).- La rumana Simona Halep, número uno del mundo, no disputará el torneo de tenis de New Haven, puntuable para el circuito WTA, debido a una lesión en el tendón de Aquiles del pie derecho, informó hoy la organización.

“Realmente quería jugar y he visto que muchos seguidores compraron sus entradas para verme, pero siento mucho dolor en mi (tendón de) Aquiles, y necesito descansar”, dijo en un comunicado remitido por la organización del torneo.

La jugadora rumana, campeona este año en Shenzhen, Roland Garros y Montreal y finalista del Abierto de Australia, Roma y Cincinnati, ganó el título en New Haven en 2013, pero no disputa esta prueba del torneo desde 2014.

Halep había entrado en el cuadro directa a la segunda ronda y su puesto lo ocupará la suiza Belinda Bencic, que se enfrentará con la italiana Camila Giorgi, que hoy derrotó a la rumana Ana Bogdan por 6-3 y 6-2.

Este torneo, que se disputa hasta el próximo domingo en el Connecticut Tennis Center de Yale, de New Haven (Connecticut), reparte 800.000 dólares en premios, según la web oficial del circuito WTA. EFE