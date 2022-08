Simulación en tema de matrimonio igualitario: Diputada

Las inconsistencias que se detectaron en el dictamen que se presentó en comisiones sobre el matrimonio igualitario fueron una simulación de la pasada Legislatura, porque todo lo que sucedió refleja una falta de voluntad política para avanzar en este tema, señaló la diputada Marisol Carrillo.

La legisladora manifestó que se espera que antes del 1 de septiembre se presente este tema ante el pleno, pues consideró que de lo contrario será otro pendiente para el gobernador entrante, “que salga el tema, hay inconsistencias que más me parecen simulación de la anterior legislatura, cómo que se sesiona y no se tienen a bien estas firmas, entonces ¿se sesionó simulando, en una pandemia donde el trabajo legislativo no aportó?”, cuestionó Marisol Carrillo, al considerar que sí hay inconsistencias pero las atribuyó a la falta de voluntad política para avanzar en este tema.

Puntualizó que no es posible que haya transcurrido un año sin que se dieran cuenta de las inconsistencias, cuando se trata de un tema tan importante “no es un capricho de un colectivo, son ya diez años donde ya se tiene este tema tan atrasado, la Suprema Corte admitió que se tiene que llevar al pleno, no que se vote a favor o en contra”, indicó la diputada, al señalar que es una responsabilidad que el Congreso tiene que ejercer porque se trata de un derecho civil, humano.

“Seguimos siendo un estado conservador, que no quiere avanzar, no quiere tener este tema de progreso, de estas iniciativas y sobre todo, digo, no se van a ir a casar a la iglesia, quieren derechos, de seguridad social, de salud, de propiedad”, recalcó, al indicar que el hecho de que se pretenda que no se llamen matrimonios sino uniones legales, es una exclusión.

