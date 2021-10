Sin afectaciones por lluvias en la capital: PC

*Solamente encharcamientos en la periferia

Por: David Favela

El director de Protección Civil Municipal, Gustavo Paredes Moreno, informó que hasta este momento no se tienen afectaciones debido a las lluvias, solamente encharcamientos, pero gracias a que la lluvia no ha sido constante aún no se han registrado inundaciones severas en la ciudad o algún siniestro que pudiera poner en peligro a la ciudadanía.

Por su parte el titular de Seguridad Pública Municipal, Antonio Bracho, indicó que están realizando recorridos preventivos por toda la ciudad, pero hasta el momento no se ha presentado nada de gravedad, como el caso de puntos que siempre reportan encharcamientos graves como fraccionaiento Real Victoria, la Zona Oriente, Primo de Verdad o la curva del Psiquiátrico, las cuales año con año tienen encharcamientos graves pero hasta el momento están controlados.

Hasta este momento solo se ha tenido que cerrar la circulación en la curva del Psiquiátrico, pero en todas las demás zonas se ha permitido la circulación normal.

Señalo que también estarán recorriendo toda la zona rural, así como los parajes turísticos para así evitar conflictos que se puedan presentar con los visitantes que han llegado a la capital.

El director de Protección Civil señaló que ya se encuentran reforzando los cauces de los ríos y arroyos para que estos no se desborden, por lo cual ya se encuentran acomodando a las orillas costales con arena y así tratar de contener las lluvias.

Para finalizar, manifestó que es necesario que la ciudadanía esté alerta ante las inclemencias del clima, para que en caso de que surja cualquier percance sea reportado y atendido a la inmediatez.

