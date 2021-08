Sin capacidad para atender brotes en escuelas: Salud

El director de Salud Pública Municipal, César Cardosa, manifestó que ante este regreso a clases presenciales no se cuenta con la seguridad e incluso insumos necesarios para atender un brote de covid-19, ya que a pesar de que han disminuido los casos en estos momentos los hospitales se encuentran llenos.

“En relación a si estamos listos para tener un brote de covid debido al regreso a clases, hemos visto que en estas fechas nuestros hospitales están llenos, ya que desgraciadamente el número de contagios ha seguido en aumento, no se ha podido controlar esta tercera ola de contagios, por lo que esperamos que todo se dé de una manera adecuada y ordenada, en lo cual van a tener mucho que ver los profesores, las autoridades educativas, para que las cosas se lleven a cabo como los protocolos lo están exigiendo”, externó.

“Esperamos que no se dé un brote de este tipo y cada familia debe hacer su análisis si regresan o no a clases presenciales, puesto que existe la opción de no hacerlo, ya que no es obligatorio el que todos los niños tengan que regresar de manera presencial”, relató el director.

En ese sentido señaló que en el Hospital Municipal del Niño han surgido al menos 18 casos positivos a covid, mismos que equivalen a las personas que se han realizado la prueba ya que muchas familias optan por no hacer este estudio debido a la falta de dinero.

Para finalizar, el director señaló que cada familia debe estar haciendo un análisis constante para evitar brotes, ya que si se llega a detectar el contacto con algún contagio deben evitar mandar a los niños a la escuela.

