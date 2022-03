Sin casos de nueva variante covid en Durango

*Aunque no se descartan por alto contagio de la cepa

El secretario de Salud en el estado, Sergio González Romero, señaló que no hay casos detectados de la nueva variante de covid-19 en Durango, aunque no descartó que esto suceda pronto ante el alto índice de contagio que tiene esta cepa, detectada ya en Estados Unidos.

Explicó que la variante BA.2 es la más contagiosa hasta el momento, aunque produce cuadros menos severos que las otras, y es ya la cepa dominante en Estados Unidos y China; “sabemos que tiene un alto índice de contagio, aunque nos tranquiliza que no es tan severa”, expresó.

El galeno añadió que, actualmente, en Durango se cuenta con un buen manejo de la pandemia, aunque no se pueden bajar los brazos; “el programa de vacunación ha ayudado mucho, pero no podemos bajar la guardia, debemos seguir usando el cubrebocas, el gel y mantener sana distancia”.

Destacó que ni el carnaval de Mazatlán ni el pasado fin de semana largo provocó un repunte de casos positivos, lo que permite continuar con actividades propias del semáforo verde; “basta ver el mapa y la mayoría de los municipios no tienen casos activos. Hoy solo hubo uno y sin muertes”, dijo.

González Romero pidió a las personas pasar su periodo vacacional con prudencia, ya que hay muchas personas en los centros vacacionales que ya no están usando el cubrebocas; “aquí mismo he visto eso en la calle, y las medidas no han cambiado, usar el cubrebocas es obligatorio”, puntualizó.

Finalmente, lamentó que todavía haya resistencia en las comunidades indígenas del sur del estado, de los municipios de Súchil, Mezquital y Pueblo Nuevo, que se resisten a recibir la vacuna, por lo que todavía un 20 o 30 por ciento de la población sigue sin siquiera una primera dosis aplicada.

