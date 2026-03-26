Choque entre taxis dejó a una pasajera lesionada

Durango, Dgo.

Aunque los daños no fueron graves, una pasajera de un taxi solicitó atención médica luego de ser parte de un hecho de tránsito ocurrido en el bulevar Dolores del Río, percance que involucró a dos unidades del transporte público.

La lesionada es Gabriela Rivas Rodríguez, quien tiene 32 años de edad y se identificó como trabajadora municipal.

Los hechos ocurrieron cuando viajaba como pasajera a bordo de un taxi del sindicato de la Alianza, un Chevrolet Spark, mismo que había hecho alto total en uno de los semáforos del flujo vial que conecta a Dolores con Domingo Arrieta.

Este era conducido por el señor Gerardo M, de 53 años y domicilio en el poblado La Ferrería. Mientras su coche estaba detenido, llegó y los impactó por la parte trasera el Hyundai i10 de Luis Raúl M., de 50 años, quien se distrajo y ocasionó el percance.

Aunque los daños no fueron cuantiosos y son totalmente reparables, la sacudida provocó un latigazo al cuello de Gabriela, quien pidió la presencia de la Cruz Roja Mexicana para su atención. De lo administrativo se hizo cargo la Policía Vial.