Gobierno federal refuerza búsqueda de desaparecidos con sistema integral: Sheinbaum

Ciudad de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que, desde el inicio de su administración en octubre de 2024 a la fecha, han sido localizadas 31 mil 946 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, como parte de la implementación de un nuevo sistema integral de búsqueda.

Durante su participación en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria subrayó que el Gobierno de México mantiene coordinación permanente con colectivos y distintas instituciones para fortalecer las acciones de localización.

“Seguimos buscando, seguimos cerca de los colectivos, pero lo que tenemos ahora es un sistema integral”, señaló.

Detalló que este modelo incluye la apertura inmediata de carpetas de investigación, la activación de la Alerta Nacional de Búsqueda, así como el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, en conjunto con fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República.

En cuanto al estado del registro nacional, Sheinbaum precisó que actualmente existen:

46 mil 742 casos con datos insuficientes para su búsqueda

43 mil 128 casos sin actividad reciente

40 mil 308 casos con acciones y registros activos

De estos últimos, indicó que 5 mil 269 personas han sido localizadas tras la revisión de su información.

Asimismo, destacó avances en materia de procuración de justicia, al señalar que en lo que va de su administración se han realizado 285 detenciones relacionadas con el delito de desaparición.

La presidenta reiteró que este sistema integral es evaluado de manera constante, con seguimiento semanal, con el objetivo de mejorar los mecanismos de búsqueda y garantizar resultados en la localización de personas desaparecidas en el país.