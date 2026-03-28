Localizaron en la Luz y Esperanza una lujosa Navigator robada

Durango, Dgo.

Una lujosa camioneta que fue robada en el estado de Zacatecas fue recuperada por policías de Durango en la zona norte de la capital; la unidad se encontraba sin ocupantes, abandonada en la vía pública.

Se trata de una Lincoln Navigator modelo 2018, cuyo reporte de robo data del año 2023 en el estado vecino de Zacatecas.

Según el informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el hallazgo ocurrió cuando agentes de la Policía Estatal recorrían la zona norte de la ciudad como parte de sus acciones de prevención.

Al ver la unidad motriz de color blanco estacionada de forma incorrecta, preguntaron entre los vecinos y nadie asumió su propiedad, por lo que inspeccionaron su número de serie en Plataforma México.

Fue así que se confirmó que el 29 de marzo de hace tres años se denunció su robo en el estado vecino, por lo que procedieron al aseguramiento del vehículo, que fue entregado posteriormente en la Fiscalía General del Estado para la investigación correspondiente.