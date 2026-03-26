Sheinbaum lanza plan para salvar 200 mil empleos en México

Ciudad de México.-

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Programa de Atención Inmediata para la Protección a la Industria de Vehículos Pesados, una estrategia clave dentro del denominado Plan México, con la que se busca fortalecer al sector, modernizar unidades y proteger más de 200 mil empleos en el país.

El programa contempla una inversión inicial superior a los 2 mil millones de pesos y tiene como objetivo principal incentivar la renovación de autobuses, tractocamiones y camiones de carga, especialmente para pequeños transportistas conocidos como “hombre-camión” o “mujer-camión”, quienes enfrentan dificultades para actualizar sus unidades.

Durante el anuncio, la mandataria destacó que uno de los beneficios principales será la posibilidad de deducir la compra de vehículos nuevos en un solo año, en lugar de hacerlo en un periodo de cuatro años, lo que facilitará la adquisición de unidades modernas y más seguras.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, detalló que el plan se compone de cuatro ejes principales: incentivos fiscales, un esquema de garantías con una inversión inicial de 250 millones de pesos, la creación de una Norma Oficial Mexicana (NOM) en materia de seguridad y emisiones, así como la actualización de precios de importación de vehículos usados.

El funcionario subrayó que estos estímulos buscan no solo reactivar la industria, sino también impulsar la compra de unidades fabricadas en México, fortalecer la cadena productiva nacional y mejorar las condiciones de seguridad en carreteras, donde actualmente se registran cerca de 30 mil accidentes anuales relacionados con vehículos pesados.

En tanto, representantes del sector, como el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), reconocieron la importancia de este programa, al señalar que el 80 por ciento de las mercancías en el país se transportan mediante este tipo de unidades.

Con esta estrategia, el Gobierno Federal apuesta por una industria más competitiva, segura y sustentable, además de reforzar el contenido regional en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).