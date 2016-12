Sin colocar 1,300 viviendas para trabajadores

Salvador Chávez Molina, presidente de la Cámara Nacional del Desarrollo de Vivienda (Canadevi) manifestó que este año no se cumplieron las metas en cuanto a créditos y subsidios suficientes para trabajadores, ya que se encuentran aproximadamente unas mil 300 viviendas asoleándose, porque no se pudieron colocar, dentro de muchas cosas que no permitieron ofrecer oportunidades para los usuarios.

“Si bien los subsidios van a seguir existiendo, estos redujeron sustancialmente los montos que tenían los trabajadores dependiendo su nivel de ingreso, se estarán enfocando a trabajadores que ganan entre 1 y 2.6 salarios, menos de 5 mil 500 pesos, la reducción es importante puesto que el subsidio máximo era de hasta 75 mil pesos para acceder a la solución habitacional”, expuso.

Se tienen registradas 5 mil 400 viviendas, de las cuales se debieron de haber individualizado 4 mil, pero de todos los segmentos, fueron ejercidos mil 700 subsidios y se quedaron en “tubería” 500, aseguró Chávez Molina.

Sobre el aumento al presupuesto anunciado por Infonavit, el presidente de Canadevi mencionó “si bien el crédito será mayor, al final del día el que terminará pagando será el trabajador, va a ser quien tendrá que absorber el subsidio y eso se empezará a operar hasta mayo”.

Las viviendas de inventario deberán comercializarse en 2017, este año no se tuvieron los créditos y subsidios suficientes para colocar las viviendas que ya están terminadas y las que están en construcción, hay un inventario de mil 300 asoleándose, sin cliente o que ya lo tienen pero sin poder cobrar y sin señales de que se pueda hacer, las viviendas que quedaron en lo que Infonavit denomina “tubería” se van a autorizar los primeros meses del año.