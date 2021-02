Sin compromiso con Durango las diputadas federales de Morena

No han luchado por más recursos para el estado: Luis Enrique Benítez

Ante el desastre que hay en todos los rubros: económico, social, de seguridad, cultura y de salud en el país, es más que evidente que el compromiso del gobierno federal no es con México, y que el compromiso de las diputadas federales emanadas de Morena tampoco es con Durango, afirmó Luis Enrique Benítez Ojeda, presidente estatal del PRI.

Dijo que las legisladoras por Durango tienen mayor preocupación por su movimiento y quienes mandan en su partido, que con su estado y los duranguenses, porque a casi tres años no han vuelto a sus distritos, no han buscado más recursos para el estado, y hoy que se vive una de las crisis más graves en la historia, quieren reelegirse cuando no han aportado el mínimo esfuerzo para ayudar a la entidad.

Benítez Ojeda sostuvo que “las diputadas federales que ganaron la elección en 2018, jamás voltearon a ver a Durango en tres años, pero hoy le piden al pueblo que las apoye para reelegirse en sus cargos”. Aún teniendo aquí a sus familias, agregó, ni por eso se preocuparon por el desarrollo y bienestar de su pueblo, y eso –estamos seguros- los duranguenses se los van a cobrar.

Con respecto al gobierno de Morena, afirmó que los comentarios de los periodistas críticos sobre la corrupción y los yerros en que incurre, las protestas de las mujeres por la violencia y el abuso, y en general la corrupción que campea, la falta de transparencia, el desvío evidente de recursos, el retroceso en muchos rubros y hasta los más de 180 mil muertos de la pandemia, no se pueden borrar con una expresión tan llana y coloquial como intolerante: “Ya chole”.

El dirigente priista dijo que hoy el PRI al contrario le quiere decir al Presidente que “Ya chole” con los defendedores oficiales que en cuanto surge alguno de estos temas o se les pide explicación, desvían la atención con cualquier otro tema del que puedan culpar al pasado, al clima, a la pandemia, a la economía mundial, etcétera.

En la rueda de prensa ofrecida por la dirigencia estatal del PRI este lunes, estuvieron presentes la secretaria general, diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos, quien aclaró la presencia de una falsa lista de candidatos a diputados plurinominales del PRI en las redes sociales, y el secretario Técnico del Consejo Político Estatal, Homar Cano Castrellón.

Comparte

Tweet

More







WhatsApp