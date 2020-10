Sin condiciones para romería de muertos: Regidora

La regidora del PRI, Daniela Soto, señaló que no existen condiciones para que se haga la romería del 2 de noviembre debido a la alta aglomeración de personas principalmente en el Panteón de Oriente, pero se buscará apoyar a los comerciantes al menos permitiéndoles que se haga con una afluencia del 30 por ciento para que así no pierdan sus ventas.

“Los comerciantes esperan esta romería, realmente están presionando por que se haga porque son estos picos donde ellos tienen una recuperación económica normalmente, pero en este año que ha sido tan difícil ojalá encontremos la forma en la que se haga, tal vez a un 30 por ciento como el resto de las actividades, pero no dejen de vender por lo menos los que se dedican a la flor y a la corona, que son los momentos donde ellos tienen una mejor recuperación en todo el año”, expuso.

Consideró que el Gobierno Municipal se ha limitado a tener créditos y microcréditos, que son 8 millones para 700 mil habitantes que tiene la ciudad, “ojalá el Estado ayude inyectándole más dinero y entre Cabildo y el presidente municipal revisemos el presupuesto 2021 para ampliar esta cantidad, porque la crisis económica aún no ha terminado, si la de salud aún no llega a su pico máximo la económica mucho menos y tenemos que buscar mecanismos para en 2021 realmente hacerle un ofrecimiento a la ciudadanía y no limitarnos a estos créditos que de reactivación económica son muy pocos”.

Expuso que los 1,500 créditos que quedan son de 2500 a 5000 pesos que se les da a mujeres, que es la cantidad más amplia y más grande, el resto ya se han terminado que tenían cantidades más interesantes, pero el grueso del comerciante ocupa más que 5 mil pesos.

Comparte

Tweet

More







WhatsApp