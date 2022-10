Sin denuncias por irregularidades en gobierno estatal: FECCED

Aún no se reciben denuncias con respecto a irregularidades encontradas en el gobierno estatal, debido principalmente a que todavía no concluye el proceso de entrega-recepción por el cambio de administración, señaló el Fiscal Anticorrupción del estado, Noel Díaz, quien informó que actualmente se tienen poco más de 200 carpetas de investigación que involucran a ex servidores púbicos.

Entrevistado poco antes de comparecer ante el Congreso local para presentar el informe anual de trabajo de la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción (FECCED), el titular del organismo puntualizó que hasta el momento no se tiene una sola denuncia relacionada con el proceso de entrega-recepción que se lleva a cabo en el gobierno estatal, situación que atribuyó a que todavía no concluye, pues la ley establece un plazo hasta de 60 días para que se hagan observaciones y que éstas puedan ser subsanadas por los funcionarios.

Agregó que si en este lapso, surgiera alguien que detectara algún desvío de recursos, sin duda se atenderá cualquier caso y se procederá conforme lo establece la ley, al tiempo que recordó que “los principales proveedores en ese estatus de entrega recepción son los órganos internos de control y los funcionarios que reciben, ellos deberán dar sin duda elementos para iniciar carpetas de investigación y nosotros haremos los trabajos correspondientes”, agregó el Fiscal, al señalar que al parecer la Fiscalía General ya tiene algunas denuncias en temas que son de su competencia.

Con respecto la denuncia que presentó la Universidad Juárez del Estado de Durango, dijo que se encuentra en proceso de integración y no es posible revelar el estado que guarda, pero agregó que la institución ha facilitado las cosas para integrar bien la carpeta e investigar puntualmente este caso.

Apuntó que, en el periodo comprendido del primero de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022, se iniciaron 196 carpetas de investigación en contra de personas servidoras públicas estatales y municipales.

Del total histórico de 589 carpetas de investigación iniciadas en estos tres años, a la fecha 281 de ellas han sido determinadas mediante su judicialización u otro tipo de determinación, lo cual representa un porcentaje de avance en productividad de 47.7 por ciento.

Al 31 de agosto de 2022, los jueces penales han dictado Auto de Vinculación a Proceso en 34 de las carpetas judicializadas (15 en suspensión condicional) y se tiene a 27 funcionarios de distinto nivel jerárquico vinculados a proceso penal por distintos delitos de corrupción.

Finalmente, con respecto a las acciones que se realizan en la Fiscalía, a unos días de que fue nombrado titular, Noel Díaz puntualizó se han hecho algunos ajustes y se integraron personas con capacidades extraordinarias para reforzar el trabajo que se realiza, con personal técnico y administrativo para cumplir con la función encomendada.

