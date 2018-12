Sin entregar instalaciones a nuevo presidente de FEUD

El nombrado presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Durango, Giovanni Rosso, manifestó que aún no se le han entregado las instalaciones del organismo y tampoco se ha iniciado un proceso de entrega-recepción como sería lo correcto, sin embargo confía en que le serán cedidas a la brevedad y de buena manera.

Manifestó que ha sido todo un contratiempo el que no le entreguen las instalaciones, pese a que la encargada Melina García ya había reconocido el respaldo de la mayoría a su persona, incluso subió un video en la pagina oficial de la FEUD donde anunciaba su retiro de las actividades de la federación.

El presidente de la FEUD expresó que “todavía no tenemos oficinas, no nos han entregado absolutamente nada, la entrega-recepción no se ha realizado de la mejor manera”. Dijo que ya se había hecho un acuerdo con Melina de entrega de llaves y el acudir a la Contraloría de la Universidad, pero no acudió.

Comentó que pese a que ya se pudo acceder, porque se encontraba el velador en el lugar, saben que se tiene que hacer una entrega formal, esperan que luego de obtener el apoyo del nuevo rector la situación se dé sin contratiempos.

Sobre la comunicación con Rubén Solís y el respaldo a la comunidad universitaria, señaló que en los acercamientos que se han tenido con él ha mostrado su disposición a escucharlos.

Ya se le ha mostrado el oficio de respaldo como presidente de la Feud, por 21 de los 24 presidentes de las sociedades de alumnos de las diferentes unidades académicas, le entregaron copia del acta de mayoría, pues se les dijo que si contaba con el respaldo de los presidentes se les iba a apoyar.

Sobre el convenio que se firmó entre el encargado del despacho y el anterior presidente de la Feud, Favián García Arrieta, para omitir el pago de cuotas de inscripción en las escuelas y facultades, señaló que se va a checar si ya se realizó la gestión, si no se tendrá que reunir con los presidentes para determinar qué es lo que se va a hacer.