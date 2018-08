Sin favoritismos para entrar a Medicina

Antonio Sifuentes Álvarez, director de la Facultad de Medicina y Nutrición (Famen) de la Universidad Juárez del Estado de Durango, manifestó que ningún joven va a entrar por haber pagado dinero y en lo referente al semestre cero no se engañará a los alumnos pues de los 500 aspirantes solo 170 podrán ingresar.

El director aseguró que ninguno de los jóvenes que ingresen al semestre cero va a ser favorecido por algún medio, algo que los padres de esos aspirantes serán testigos, pues será la primera vez que ocurrirá en la historia de la facultad.

“En esta ocasión no habrá un solo alumno que tenga que entrar a la facultad porque pagó dinero”, agregó que si los padres caen en ese error, el problema será para ellos, pues la directiva se deslinda de cualquier persona que diga que se podrá ingresar a la institución con dinero, algo que se ha dado a conocer y ha sido señalado en anteriores administraciones.

Como se ha criticado también la cuestión del semestre cero, dijo que se trabajará con claridad, calidad y transparencia en ese curso, de ninguna manera se engañará a los jóvenes. Son 130 lugares para el ingreso de Medicina, mientras que para Nutrición son 40 de un total de 500 aspirantes.

Aclaró que no es cuestión de no querer el ingreso de los demás, pero no se puede porque no hay infraestructura, ni recurso para contratar a más profesores, ni hay suficientes campos clínicos. Se busca que se hable bien de la institución y se sepa que no se les ha engañado, pues no hay espacio para poder recibir a los jóvenes.

Las universidades tienen un cierto tipo de conveniencia porque los mejores alumnos ingresen a su institución por el bien de la sociedad, pues solo así se puede entregar a un médico serio, honesto y bien preparado.

Reconoció que no todos pueden ser nutriólogos, ni médicos, por eso en el curso propedéutico los estudiantes se dan cuenta si son aptos para seguir. Se lleva un mecanismo de selección, como en cualquier institución, se les brindarán las mismas herramientas y quedarán los mejores promedios.

En caso de que alguien quede con promedio bajo no se debe culpar a la institución, pues reiteró que todos recibirán lo mismo. Con el costo del curso se paga el espacio, profesores y se les retribuye con conocimientos y enseñanzas.