Sin gasolina Magna mayoría de estaciones

Francisco Martínez Vázquez, presidente de la Onexpo, señaló que en la mayoría de las estaciones de Durango se carece de uno o dos de los tres productos que se ofertan al consumidor, siendo la gasolina Regular o Magna la que se encuentra agotada en la mayoría de las gasolineras.

Indicó que este miércoles se reportan cuatro estaciones cerradas temporalmente: las dos de Pemex ubicadas en la calle Bruno Martínez, en el Centro Histórico, y las dos de concesionarios particulares sobre la avenida 20 de Noviembre, en las colonias Nueva Vizcaya y Guillermina.

¿Por qué hay desabasto de gasolina?

Con la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto se abrió el mercado a empresas extranjeras y privadas nacionales, para que Pemex dejara de funcionar como un monopolio. Estas empresas dejaron, en su mayoría, de surtirse de Pemex e importaron desde Estados Unidos sus gasolinas.

Al presentarse el conflicto Rusia-Ucrania, los hidrocarburos subieron su precio en EU, de ahí a que volvieran a pedirle a Pemex les abasteciera del combustible; sin embargo, tras seis años de funcionar de esta manera, la paraestatal solo tiene capacidad para abastecer al 60 por ciento de las estaciones.

“Existe una sobredemanda del producto, Pemex no se da abasto para cubrir el 100 por ciento de las estaciones del norte del país, donde hay más empresas extranjeras. Se espera que este atraso en el surtimiento de depósitos sea temporal, en cuanto los precios en EU se estabilicen”, dijo.

De momento se espera que la próxima semana, con el regreso a clases, haya largas filas y estaciones que cierren algunos días; actualmente en Durango la mayoría de las estaciones no tienen gasolina Magna o Regular, y el 22 por ciento no cuenta con Diésel. Algunas no cuentan con gasolina Premium.

