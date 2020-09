Sin pagar 25 mdp a trabajadores municipales

La regidora Daniela Soto señaló que a trabajadores de confianza del Municipio no se les han pagado retroactivos por un total de 25 millones de pesos, lo cual sí se ha otorgado a policías y elementos de Protección Civil, por lo que cuestiona por qué con el personal administrativo no ha ocurrido lo mismo.

“Pregunté a Finanzas acerca de este retroactivo de los trabajadores y me contestan que no es una obligación, que no está estipulado en ninguna ley y en ningún reglamento, que se iba a gestionar pero que ya era septiembre y tal vez sería difícil porque ya está por terminar el año”, externó.

“Ante esto nosotros seguiremos defendiendo este derecho de los trabajadores, que si bien no está estipulado es algo que el Municipio siempre ha mostrado como un gesto para llegar a estos trabajadores, que por ser de confianza no tienen muchas prestaciones como los sindicalizados y esto era mínimo una ayuda que ya año con año daban por hecho”, agregó.

Son 25 millones de pesos los que se ocupan para poder pagarles el retroactivo a alrededor de 3 mil 500 trabajadores de confianza y si no se hace se podría complicar la relación laboral, por ello consideró que se debe hacer un esfuerzo por parte del alcalde Jorge Salum y Finanzas, buscar de dónde se echa mano y si nuevamente se pide un préstamo.

“Si ya solicitaron uno solo para la liquidez del municipio, creo que pueden buscar acciones para que se le pague, el Gobierno del Estado o el Federal tienen un adeudo de participaciones y con esto se podría pagar todo este retroactivo a los trabajadores de confianza”, finalizó.

