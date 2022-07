Sin pagar gobierno estatal 6 mdp a empresarios jóvenes

*En riesgo de cerrar por no cubrirles adeudos

Por: Andrei Maldonado

El Gobierno del Estado mantiene un adeudo con al menos seis empresas lideradas por jóvenes, que podrían cerrar sus puertas en próximas fechas de manera definitiva por falta de liquidez, informó Alejandro Treviño Gamboa, presidente del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ).

Aseveró que hasta un tercio de empresarios jóvenes que son proveedores del Gobierno del Estado presentan adeudos por el pago de sus servicios prestados desde hace tres años, con un monto que asciende a los 6 millones de pesos, siendo una de ellas la empresa que más problemas enfrenta por este tema.

El líder de los empresarios jóvenes indicó que esta es una situación atípica, que no tiene precedentes desde que existe el Consejo; “siempre que trabajas con gobierno sabes que deberás esperar unos meses por tu pago, pero ahorita tenemos compañeros a los que se les debe desde inicios del año pasado”.

Afirmó que los argumentos para no pagar han variado, aunque casi todos coinciden en decir que es porque los recursos no han bajado; “llevamos varias semanas buscando al secretario de Finanzas, pero no nos puede atender por agenda. Esperamos que nos reciba antes de que termine la administración”.

Treviño Gamboa detalló que no se tiene constancia de este problema con el Ayuntamiento, el cual ha estado cumpliendo con el pago puntual por los servicios obtenidos, por lo que la deuda es únicamente con el Gobierno del Estado; “confío y tengo fe en que resuelvan a la brevedad”, finalizó.

