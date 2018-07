Sin PREP, sin tendencias y sin más números, Meade, Anaya y El Bronco reconocen el triunfo de Andrés Manuel López Obrador

José Antonio Meade Kuribreña, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez, reconocieron hace unos minutos que las tendencias del voto no les favorecen y por tanto la victoria de Andrés Manuel López Obrador.

EL PROXIMO Presidente de México…

“Entregamos un país con educación de calidad…”, etc., etc., dijo el ex aspirante del PRI a la Presidencia de la República, Meade, incluso antes de que el Instituto Nacional Electoral avisara de alguna tendencia.

No es oficial nada, pero considerando las palabras de Meade de esta mañana, luego de sufragar, de que ganaría y por mucho margen, alcanza más valor su aceptación del triunfo de López Obrador.

El Programa de Resultados Preeliminares apenas inicia, o inició hacia las 20.00 horas, de modo que de manera oficial no hay absolutamente ninguna tndencia.

Sin embargo, con la aceptación de los tres adversarios de López Obrador, no tenemos que esperar ningun anuncio oficial: El próximo Presidente de México es el licenciado Andrés Manuel López Obrador.