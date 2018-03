Sin recibir su pago beneficiarios de Prospera

Vecinas de la colonia Maderera y Cerro de Guadalupe temen que sus apoyos de Prospera no lleguen, a pesar de que se les informó que por cuestiones de blindaje electoral se adelantarían los recursos, con fecha de entrega para el 1 y 9 de marzo al momento no han recibido este depósito y temen que concluya el mes sin tener su pago correspondiente.

Desde temprana hora beneficiarias de diferentes puntos de la capital hicieron fila para conocer si ya se encontraba su depósito, ya que una nueva información por parte del personal de la dependencia y algunas vocales fue que el dinero llegaría en su totalidad este viernes.

Sin embargo, para la mayoría la sorpresa no fue grata, ya que aún no contaban con recurso en su cuenta. No se explican porqué en algunos casos siendo madre e hija beneficiadas en una misma familia a una sí le llegó su recurso y a la otra no.

Algunas personas que no vieron reflejado el apoyo aún en las tarjetas decidieron permanecer un rato más y volverse a formar en la larga fila que se vio en la sucursal de Bansefi por avenida 20 de Noviembre, confiando que quizá más tarde el dinero pudiera llegar.

Habitantes de colonias como Cerro del Mercado, Benjamín Méndez, Morga y Santa María insistieron en mantener su anonimato por miedo a que luego se les vaya a sacar del programa, pues aseguran que necesitan el dinero y no quieren perder el apoyo.

Detallaron que ese dinero será utilizado para las inscripciones de jóvenes de secundaria y preparatoria que serán a partir del 23 de marzo, además de gastos de alimentación en el hogar y algunas deudas y compromisos.

Otra de las vecinas explicó que el temor es fundado pues ya le había pasado una vez que se les retrasó el pago y al final solo fue un depósito, además de que ya se anunció que el delegado dejará el cargo y no saben quién les va a responder, pues consideran que es un engaño que se les estén dando fechas diferentes cada vez.

Por parte del área de Comunicación Social de la delegación de Prospera se dio la información a este medio que es por cuestión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico que el recurso está llegando de manera diferida, pero se aseguró que llegará a los beneficiarios antes de que inicie el periodo de veda electoral.