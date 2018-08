Sin solventar 30 mdp de cuentas públicas 2016

Aún existen observaciones sin solventar que corresponden a Cuentas Públicas Municipales del 2016 por un monto de 30 millones de pesos, informó el Auditor Estatal, Luis Villarreal, quien informó que está por concluir el plazo que tienen los ayuntamientos para entregar documentos que faltan o regresar los recursos mencionados.

Agregó que en el caso de las cuentas de ejercicios presupuestales anteriores, en estos momentos solamente está pendiente lo que se refiere al periodo 2016, pues al inicio de esta semana se realizaron las ultimas audiencias con los municipios, cuyos representantes trajeron la última documentación, misma que se encuentra en revisión en estos momentos.

Una vez que concluya la revisión, se informarán los resultados a los municipios que se encuentran en esta situación y serán estos los que determinen su pagan los recursos que faltan, presentan un recurso de revisión para volver a aportar pruebas, o bien se amparan contra este procedimiento.

El titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) manifestó que se trata de observaciones que no han sido solventadas por 30 millones de pesos, mismas que corresponden a tres o cuatro municipios de la entidad, en una situación que es preocupante, pues manifestó que el trabajo de este organismo se refleja en los recursos públicos que se recuperan.

Recordó que mientras en lo que se refiere a procesos de carácter penal en contra de ex alcaldes o ex funcionarios municipales, la EASE no tiene una actuación directa, sí se trabaja en lo que se refiere a verificar que se regresen los recursos cuya aplicación no se justifica plenamente, o bien que se terminen las obras que se encontraron inconclusas en distintos puntos de la entidad, pues el objetivo es que las cosas se terminen.

Por lo que se refiere a la situación que se presenta en el caso de las cuentas públicas del 2017, el Auditor estatal manifestó que los resultados del proceso de revisión que llevó a cabo la EASE fueron entregados desde el mes de julio al Congreso del Estado, para que se realice el análisis de los estados financieros y sea los legisladores quienes determinen si se aprueban o no.

Finalmente, señaló que todas las cuentas públicas municipales que se analizaron llevan observaciones, en distintos rubros, aunque puntualizó que aún no se puede determinar una posible afectación a recursos públicos, pues ésta se conocerá hasta que el Congreso del Estado lleve a cabo el análisis de las cuentas.