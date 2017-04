Sin solventar observaciones por 2 mmdp: Gobernador

Del total de observaciones por más de 4 mil millones de pesos que había realizado la Auditoría Superior de la Federación a la aplicación de recursos en la administración estatal anterior, al parecer ya fue solventada una parte, de tal manera que el monto en el que aún hay irregularidades es de poco más de 2 mil millones de pesos, informó el gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres.

Al referirse al resultado de las revisiones hechas por la Auditoría Superior de la Federación a la aplicación de recursos que realizó el gobierno estatal en la administración anterior, el mandatario puntualizó que en estos momentos se revisan por parte de esta instancia las anomalías que se han detectado hasta el momento, para determinar si son solo de carácter administrativo, donde no se cumplieron algunos trámites para ejercer un recurso pero que no hubo dolo para afectar patrimonio, aunque señaló que también podrán salir acciones que podrán constituir un delito y en este caso se actuará conforme a derecho.

Explicó que se trata de un proceso en el que trabaja la Secretaría de la Contraloría en coordinación con la entidad de fiscalización, para decidir de qué naturaleza son las observaciones y cuáles han sido solventadas, pues manifestó que mientras al gobierno le corresponde atender la solventación cuando sean cuestiones administrativas, en el caso de daño patrimonial será la entidad la que determinará si presenta alguna denuncia ante el ministerio público para que se haga la investigación correspondiente.

Puntualizó que se actuará cuando se tengan argumentos de manera contundente, pues manifestó que no se hará nada que no esté debidamente sustentado, al recordar el compromiso que tiene este gobierno con la transparencia pero también con el estado de derecho, por lo cual se actuará conforme a la ley.

Con respecto a las observaciones por más de 4 mil millones de pesos que hizo la entidad de fiscalización de la Federación, el gobernador puntualizó que al parecer ya se ha solventado una parte donde se detectaron cuestiones de forma y no de fondo, pero aún hay más de 2 mil millones de pesos que no se han justificado hasta el momento, aunque manifestó que serán los órganos especializados los que determinarán si las cosas se hicieron conforme a derecho o no.