Sin ventas y con robos en Corredor Constitución

Los negocios que se encuentran instalados en el Corredor Constitución registran pocas ventas, a lo cual se suma el problema de que ya son muchos los afectados por el robo hormiga, informó la presidenta de comerciantes de la zona, Rosa Elena Barrientos Mora.

Indicó que las ventas no son como en otros años, ya que no se ha visto un crecimiento económico en la entidad, los días que se llega a vender algo son en la quincena y finales de mes, pero los otros días intermedios a estos periodos son muy malos para los comerciantes.

Asegura que los “robos hormiga” existen y se han vuelto un problema para los negocios, pues afecta directamente en los bolsillos de los mismos, ya que no hay ventas y lo poco que venden se tiene que reinvertir por falta de producto que se hurta, aunque existe un apoyo directo con Seguridad Pública estos delitos siempre terminan efectuándose.

“Las personas que hacen esto siempre se las ingenian para lograr su cometido, es por eso que la frustración se siente con los locatarios, además de añadir la problemática de los artesanos, esto hace que no haya flujo de dinero para nosotros”, comentó.

Afirmó que se están sosteniendo juntas con los comerciantes para crear estrategias tanto de seguridad como de venta, para así solucionar esta problemática.

Uno los puntos malos es que muchas de las ocasiones tienen que abaratar sus productos o poner promociones para solo poder cumplir con las altas rentas que se pagan. Comentó que se le puede dar el adjetivo de crisis pues como comerciante hay veces que se puede caer en la desesperación, por ver que la inversión y productos no se venden.

No sabe si es por la poca economía que hay en la entidad o el reflejo de los salarios que hay en Durango, pues argumenta que las personas no tienen para estar comprando y gastando cada día, si no que viven por quincena o fin de mes, por lo que compete a los gobiernos tanto del municipio como del estado traer empresas y fomentar empleos que sean bien pagados, para que así se tenga un flujo y una economía sana, si no los comercios siempre estarán solos y sin ventas.