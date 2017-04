Sincronizar app’s con redes sociales, un riesgo para protección de datos personales

En la era digital sincronizar aplicaciones (app’s) con redes sociales pudiera resultar riesgoso para la protección de datos personales, ya que el intercambio de información puede llegar a países donde no existen leyes que vigilen este derecho humano, advierte el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).

Al sincronizar app’s a redes sociales se podría llegar a consentir el acceso a datos personales contenidos en el perfil de la cuenta, entre ellos: domicilio, intereses, hábitos, fecha de nacimiento, centro de trabajo, academia de estudios, sitios visitados, opiniones personales, fotografías, videograbaciones y comunicaciones privadas.

De estas últimas, incluso puede desprenderse información de terceros como los contactos del titular de la cuenta en la red social.

“Dicha información podría llegar a ser utilizada con finalidades de prospección comercial, por ejemplo, mediante la identificación de pautas de comportamiento de los usuarios con el fin de personalizar la publicidad dirigida a los usuarios, o bien, compartirse con terceros ubicados fuera del territorio mexicano e incluso, en países donde no existen leyes de protección de datos personales”, precisó el Instituto.

Por ello, la Secretaría de Protección de Datos Personales del INAI hace las siguientes sugerencias a quienes deseen sincronizar alguna aplicación con sus redes sociales: Estar consciente que al menos una parte de sus datos provenientes de una red social serán compartidos con la app, conocer la política y/o aviso de privacidad, tanto de las aplicaciones como de las redes sociales, para saber si es acorde con sus necesidades. Es necesario verificar si la configuración del perfil de privacidad permite un control adecuado y suficiente de datos personales.

Así como corroborar la existencia de cláusulas que aludan a la posibilidad de que los proveedores de la aplicación se atribuyan “la propiedad” de sus datos personales por el uso de la aplicación y con ello, se pueda estar privando de la posibilidad de disponer libremente de esos datos en el futuro.

Además saber si sus datos serán protegidos confidencialmente, descargar las aplicaciones sólo en tiendas autorizadas como App Store o Google Store, examinar los comentarios formulados respecto de las apps en las tiendas de venta para conocer la calificación de la misma y tener con ello algún parámetro fácil de consulta sobre su funcionalidad y confiabilidad.

Revisar en la red social (Facebook, Google+, Twitter) las opciones para gestionar los permisos con la red social y estar consciente de que los usuarios no se encuentran obligados a sincronizar sus apps con redes sociales, pero la decisión final radicará en la voluntad de cada individuo y atenderá a los intereses particulares de estos. Por lo tanto, se sugiere no realizar alguna sincronización si esta no resulta realmente indispensable.

La sincronización de aplicaciones con redes sociales consiste en la vinculación de información personal de las cuentas de redes sociales para que la aplicación suministre algún servicio como juegos, citas, edición de imágenes, servicios de transporte privado y música, entre otros.

“Para facilitar a las personas su utilización, o bien optimizar el funcionamiento de las apps, previo a la instalación, algunas requieren la autorización de una serie de permisos que posibilitan obtener información adicional de los usuarios como el acceso a las cuentas asociadas a los dispositivos, a la agenda del móvil, los contactos registrados en el directorio y la ubicación en tiempo real del individuo a través de la red o el sistema GPS, entre otros”, explicó el INAI.

En caso de que algún particular detecte el mal uso de sus datos personales, el INAI recomienda llamar al Centro de Atención a la Sociedad (CAS) al 01800 8354324.

Related articles across the web