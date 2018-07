Sindicatos argentinos amenazan con más medidas si no se frena acuerdo con FMI

Buenos Aires, 19 jul (EFE).- La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor agrupación sindical de Argentina, denunció hoy en una rueda de prensa que la política económica del Ejecutivo de Mauricio Macri se rija por un acuerdo firmado con el FMI y amenazó con recurrir a “medidas de fuerza” hasta provocar un cambio.

“Esta CGT no está de acuerdo con el trato y no va a permitir ninguna clase de ajuste, nada que no sea un acuerdo que se llegue con sectores políticos y representativos del país, donde haya una mesa en serio, no como la que ha existido hasta ahora”, aseveró Carlos Acuña, del triunvirato del sindicato, ante los periodistas.

No es la primera vez que la confederación de trabajadores convoca movilizaciones o encuentros con la prensa en Buenos Aires para manifestar su profundo rechazo al convenio firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por el cual aseguran que el país ha pasado de un “endeudamiento menor a uno mayor”.

Las autoridades gremiales consideraron necesario recalcarlo este jueves, ante la llegada de Christine Lagarde -titular del FMI- a la capital argentina, en vísperas de la celebración de la tercera reunión ministerial de Finanzas del G20.

A finales del pasado junio, el directorio del FMI aprobó formalmente el acuerdo ‘stand by’ solicitado por el Gobierno argentino tras la brusca devaluación del peso iniciada a finales de abril, que supondrá un crédito de 50.000 millones de dólares e incluirá metas para lograr el equilibrio fiscal y controlar el alto nivel de inflación.

Disconformes con el “rumbo” que está tomando, al parecer de la CGT, la economía del país -deteriorada en los pasados meses por la fuerte apreciación del dólar respecto a la moneda local-, sus portavoces consideraron “importante” que se convoque una reunión con los sindicatos para “poner en orden todas las consecuencias” del trato con el FMI.

“El Gobierno tiene que comprender con humildad, razonamiento, lógica y sensibilidad que su palabra está mas devaluada que el peso argentino”, afirmó el dirigente Juan Carlos Schmid.

Por ello, recalcaron que las “medidas de fuerza” -como movilizaciones o paros generales-, que son precisamente la mayor “herramienta legal” de trabajo con la que cuenta el “movimiento obrero”, serán moneda corriente en los próximos meses si no se toman medidas que favorezcan a los “sectores sociales más vulnerables”.

“El último paro (el 25 de junio) tuvo la contundencia de 18 años atrás y se volvió a esa medida de fuerza porque se elaboraron consensos sociales para establecer una queja ante el poder del Gobierno. Hemos dado todos los pasos que sintetizaron la opinión del movimiento obrero en el momento en el que los teníamos que dar”, dijo Héctor Daer, el tercer miembro del triunvirato.

Asimismo, objetaron las declaraciones que el presidente Macri brindó este miércoles en referencia a las previsiones inflacionarias para los próximos meses, ya que aseguraron que sus respuestas económicas no “resuelven la contención de los momentos de crisis” actuales y que se “van a profundizar” en un futuro cercano.

“No podemos tener desde el Estado y desde quienes gobiernan la ceguera de intentar interpretar lo que pasa, no puede ser que no se den cuenta de la crisis alimentaria, de la crisis de salud, de la crisis de la cultura y la educación”, apostilló Daer.

Preguntados sobre la estrategia política del sindicato de cara a los comicios generales que tendrán lugar en 2019, insistieron en que los “sectores políticos tienen la gran tarea de encontrar un proceso de unificación” y, por ello, a pesar de que la agrupación sea de integración peronista, respetarán a los grupos que quieran reunirse para analizar “la inviabilidad de este manejo de la crisis”. EFE