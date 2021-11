Situación complicada de estatus ganadero

*En el límite de que ya no se pueda exportar a EU

Por: Martha Medina

La situación de Durango con respecto a la certificación que le permitirá mantener el estatus para la exportación de ganado es un tanto complicada, debido no solo a los requisitos que deberán cumplirse en los siguientes días, como por la detección de dos becerros con tuberculosis en Estados Unidos, los cuales procedían de la entidad, reconoció Samuel Sánchez Zamudio, secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el estado.

Explicó que fue durante el mes de agosto cuando se recibió la información con respecto a la detección de dos becerros que salieron con tuberculosis en el vecino país del norte y fueron exportados desde Durango, en el mes de octubre del año pasado y fueron sacrificados en julio del actual.

El reporte fue en enviado por Senasica, con el propósito de obtener el origen de los becerros, por lo cual ya se lleva a cabo el proceso que marcan las observaciones, para detectar con precisión la procedencia de los animales enfermos, pues dijo que el gobierno estatal deberá tener en cuenta la parte de que debe haber sanciones.

“Porque seguimos el proceso por tres aspectos: Primero, epidemiológico por las pruebas para detectar el origen de los becerros; segundo, la parte administrativa en relación con los corrales, pues existe un expediente y ese se encuentra en proceso de revisión, además de un tercero, posiblemente de carácter penal”, aclaró el secretario.

Apuntó que la situación se plantea complicada, debido a que Durango se encuentra al límite que establece la normatividad vigente en cuanto al tema de la exportación hacia Estados Unidos, con respecto a la cantidad de animales enfermos que se pueden detectar después de cruzar la frontera, que establece un máximo de dos, “aún tenemos la opción de mantener el estatus para la exportación de ganado, si no se llega a presentar un tercer caso de un animal enfermo, porque en caso contrario no se recibiría esta certificación”, comentó el funcionario, al expresar al mismo tiempo confianza en que no se presenten nuevo problemas que puedan complicar este proceso.

Con respecto a la visita de precertificación, recordó que desde el 2016 no se tenía la presencia de representantes del Departamento de Agricultura del vecino país del norte, pues debido a la pandemia se suspendieron las visitas, pero desde ese año dejaron una serie de observaciones y ya se tuvo la presencia de tres certificadores que realizaron una visita previa.

Regresarán, agregó, a partir del 15 de noviembre a verificar el cumplimiento de las observaciones y el día 19 habrá una reunión donde darán a conocer si se subsanaron todas y se mantiene la certificación para la exportación de ganado, por lo cual confió en que se cumplan todos los requisitos para que Durango mantenga la calificación para la exportación de ganado al vecino país del norte.

