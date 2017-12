Situación económica les pega a médicos particulares

La difícil situación económica por la que atraviesa el país hace que las personas tengan menos posibilidades de acudir a la consulta privada, lo que lleva a las instituciones de salud públicas a que siempre se encuentren saturadas, pues solo 20 por ciento de la población acude con el médico particular.

Sergio González Romero, presidente del Colegio Médico en Durango, mencionó que hace años entre el 40 y el 50 por ciento de la población decidía atender su salud en la consulta privada, pero fue disminuyendo, actualmente solo un 20 por ciento lo hace. Dijo que en estas fechas al llegar familiares de Estados Unidos aprovechan para ir a chequeos y atenciones con médicos privados, por lo que se tiene un ligero repunte.

Aunque el acceso a la salud es considerado como de primera necesidad, debido a los problemas económicos los pacientes no pueden ser atendidos al cien por ciento, ya que la saturación y la falta de medicamentos es constante. Por lo que el presidente del Colegio Médico precisó que sí les afecta, pero reconoció que se ha disminuido la falta de medicamentos en los últimos meses.

Comentó que como médicos esperan tener los recursos necesarios de atención, aunque dijo que siempre se les da el servicio a los pacientes para que no tengan mayores riesgos de salud, o se agrave su enfermedad.

En el caso de la saturación dijo que no afecta en el trabajo que les brindan los médicos, pues se les reparten los pacientes, de acuerdo a una programación de cuántos tienen que ver al día, si no provocaría una sobrecarga y algo que no es posible profesionalmente hacer.

Sobre las acciones del Colegio Médico expresó que 2018 será un año de capacitaciones, con un planteamiento de enseñanza con conferencistas de talla internacional y que permita a los especialistas en las diferentes ramas de la Medicina poder actualizarse.