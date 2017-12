SkyAlert ampliará su cobertura a 22 estados para monitorear sismos

Por Ashlei Espinoza Rodríguez

México, 28 Sep (Notimex).- Tras el sismo del pasado 19 de septiembre y la tragedia que dejó a su paso, la app mexicana SkyAlert ampliará su cobertura de 11 a 22 estados de la República Mexicana al instalar 70 sensores más para detectar los movimientos telúricos en más poblaciones y tener una mayor eficacia en los alertamientos.

En entrevista con Notimex, el director de la app y de marketing del sistema de alertamiento sísmico SkyAlert, Álvaro Velasco, señaló que el sismo del pasado martes 19 de septiembre motivó a esta empresa a cubrir y reforzar un mayor número de estados y poblaciones con sensores, a fin de tener mejor certeza y más tiempo para prevenir a la población.

Mencionó que, con estos nuevos 70 aparatos, que se sumarán a los 80 ya instalados actualmente, se cubrirá el 90 por ciento de la zona sísmica del país lo que beneficiará a cerca de 85 millones de ciudadanos que podrán ser alertados a través de la alerta sísmica que emite esta aplicación en los smartphones.

“Tendremos 17 estados con sensores instalados dando cobertura a 22 entidades del país y esto lo vamos a terminar en menos de seis meses, recordemos que sólo Japón y México tienen esta tecnología”, destacó.

Así, para lo que resta de este año SkyAlert planea instalar 57 sensores distribuidos en poblaciones como Miahuatlán y Matías Romero, Oaxaca; Tehuacán y Atlixco, Puebla; Tuxtla Gutiérrez y Comitán, Chiapas; Minatitlán, Orizaba y Xalapa en Veracruz y Ciudad Altamirano en Guerrero.

Además de la bahía de Caleta de campos, en Michoacán, para reforzar a Lázaro Cárdenas; Colima; Chamela, Jalisco para fortificar la parte central de la costa del estado, entre otros.

Mientras que para 2018 prevé instalar los sensores restantes en Mazatlán y Los Mochis, Sinaloa; La Paz, Baja California Sur; Mexicali y Tijuana en Baja California, además de Puerto Peñasco, Sonora. También destacó que se reforzará con más sensores a Pijijiapan, Tapachula, y Tonalá en Chiapas y a Salina Cruz, Huatulco y a la ciudad de Oaxaca.

En este sentido, enfatizó que, con este reforzamiento en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, principalmente, se tendría mayor precisión y rapidez para brindar más segundos de alertamiento a la zona centro del país.

“Esto es lo que Skyalert puede y debe hacer para sus usuarios y los ciudadanos en México. Nosotros podemos apoyar al regalar prevención a la población lo que es sin duda, el camino que debe seguir nuestra empresa”, enfatizó Álvaro Velasco.

En cuanto al funcionamiento de su sistema propio de sensores de alertamiento conocido como Redssa, el director de marketing explicó que los sensores de SkyAlert miden la intensidad de un sismo, escala que de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional (SSN) “se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus construcciones”.

“Tenemos clústers donde por cada población tenemos instalados tres sensores, los cuales buscan confirmar lo más rápido un sismo porque por ejemplo puede pasar que un camión pase por un sensor y este lo puede confundir con un temblor, entonces el otro sensor lo confirma o descarta y si el tercer sensor también lo confirma, entonces se manda la señal al servidor central en el Estado de México”, estableció.

“Ese servidor mide cuanta intensidad trae el sismo inicial y pone a todo el sistema alerta y al seguir avanzando el sismo a las demás zonas, se manda la señal a la nube de Microsoft la cual nos permite no encolar las notificaciones”, añadió.

“Entonces, se comienza a mandar la notificación a todos y nosotros seguimos notificando si el sismo avanza hacia otras zonas del país, y para no mandar alertas de más, se tienen algunos filtros, es decir, si sube de intensidad te vuele a alertar y si cambia o se aleja también te vuelve a alertar”, detalló.

Esta app, descargada de google play por más de un millón de personas hasta el momento, será actualizada esta semana con nuevas funciones como un mapa que te dirá a cuantos kilómetros de tu ubicación se desarrolla el sismo, noticias relacionadas con ciencias de la tierra, monitoreo en vivo de volcanes, entre otras.

“Sabemos que ha habido algunas fallas y con la nueva app queremos tener un grado mayor de confianza, nunca vamos a llegar a la perfección porque somos sistemas y porque estamos tratando con temas demasiado complejos, porque no hay un sismo igual a otro y son muchas variables las que se tienen que tomar en cuenta”, comentó.

Asimismo, Álvaro Velasco aseguró que, en el futuro, la app, que nació hace tres años, buscará, dependiendo del lugar en donde te ubiques, “avisarte cuánto le falta a las primeras ondas sísmicas para que lleguen a donde tú estás para que por lo pronto tengas más tiempo de evacuar o resguardarte”.

No obstante, aseveró que la alerta sísmica es el último recurso de prevención ante un movimiento telúrico; “como siempre, son sistemas que nos ayudan en los últimos segundos, una alerta si es importante, pero lo último que debemos hacer”.

Por ello, exhortó a la población a tomar medidas previas de prevención tales como revisar el inmueble que se va a habitar, tener a la mano una mochila de emergencia con insumos básicos, además de realizar simulacros en el trabajo y en casa, así como tener un plan de contingencia familiar para después de que ocurra un sismo.

“Para nosotros, este anuncio de 70 sensores nuevos en diferentes estados, nos emociona sabiendo que podríamos salvar muchas más vidas en el futuro, siempre y cuando se cumplan los demás requisitos”, consideró.

“Ayudémonos todos a salvarnos y que la alerta sea sólo un ‘ya estoy listo sé que viene en un sismo, pero sé que mi edificio no se va a caer, que tengo una mochila de emergencia por si no hay víveres’, es decir, robustecer mucho más esta cultura de prevención no dejando todo el peso a la alerta”, puntualizó.

NTX/AER/AJV/SISMO17 21/12/2017 S