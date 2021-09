SLA le ha quedado a deber a la sociedad: Benítez

Todos los involucrados en el Sistema Local Anticorrupción le quedan a deber a la sociedad, pues no han dado los resultados que se esperaban, Durango está entre los estados con mayor corrupción en el país, señaló el diputado Luis Enrique Benítez, al considerar que debe hacerse una revisión cuidadosa de este sistema. También opinó sobre el ex gobernador de Sinaloa, a quien acusó de traicionar al PRI.

Al referirse el legislador a la propuesta para la creación de un Comisión Anticorrupción en el Congreso del Estado, como hay a nivel federal en las cámaras y en algunos otros congresos locales, manifestó que se analizará esta propuesta, para luego considerar este organismo tiene que ser sometido a revisión, porque ”me parece que el Sistema Anticorrupción todo en su conjunto, no solo lo que tiene que ver con el Consejo Ciudadano, tiene que ser sometido a revisión, porque no estamos convencidos del trabajo y del funcionamiento de todos los que están involucrados en el combate, la lucha contra la corrupción y contra la impunidad”, dijo, al señalar que será una de las banderas que asumirá; recordó que le tocó en otra Legislatura construir el sistema, el cual le queda a deber a la sociedad.

Recordó que el Consejo tiene un representante, que es su presidente, donde está el comité coordinador en donde se encuentran también los presidentes del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Justicia fiscal y Administrativa, la fiscal General del Estado, la Contralora del Estado, el propio fiscal anticorrupción, en el cual todos deberían con los instrumentos y normas que cada actor tiene, dar resultados.

Apuntó que Durango no está en un buen nivel en los indicadores, pues se trata de uno de los estados donde se registra más corrupción, razón por la que consideró necesario hacer algo para combatir la impunidad y la corrupción, para luego manifestar que se requiere mucha voluntad política para lograr mejores resultados, porque casi todos los que están en esa mesa son del gobierno, entonces se trata solamente de un representante ciudadano, “como que es un ciudadano contra todos los demás; es David contra Goliat “, dijo, al manifestar que es necesario buscar como todos los actores que están en la mesa pongan de su parte, para hacer un trabajo medible y que el Congreso pueda, si se permite, supervisar y dar alguna recomendación para que se generen algunos acuerdos de políticas que permitan que haya resultados.

El espíritu de hacer el Sistema Anticorrupción fue que todas las entidades que tenían algo que ver con este tema, se sentaran en la misma mesa a tener acuerdos y no cada quien haciendo esfuerzos aislados, para reconocer que en Durango no se han logrado los resultados que se esperaban, para señalar que es urgente atender este tema que trae el Consejo y otros que también hay que discutir.

Finalmente, en relación con el nombramiento del ex gobernador de Sinaloa como embajador en España, el diputado dijo que traicionó al PRI, porque no es creíble que teniendo los instrumentos, el partido, las condiciones para que compita y gane algunos espacios, en su estado no haya obtenido un solo cargo de elección popular en el pasado proceso electoral, por lo que consideró que el nombramiento es una recompensa.

