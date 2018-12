SLA tendrá que dar mejores resultados con Fiscal: Salum

Con el reciente nombramiento del Fiscal anticorrupción se tendrá que dar resultados más consistentes en Durango, aseveró que ex diputado local Jorge Salum del Palacio. Manifestó que a pesar de que este sistema ya venía trabajando, el nombramiento del titular da una certeza y confianza a la ciudadanía.

“Fue muy lamentable no poder haber concluido este nombramiento en la legislatura donde se instaló este sistema local anticorrupción. Las circunstancias frenaron este nombramiento, pero ahora se deben acelerar temas pendientes como la sanción a ex funcionarios de la pasada administración estatal y la certeza de que no habrá impunidad en la actual.”

Héctor García Rodríguez fue ratificado mediante una votación unánime en el Congreso del Estado como Fiscal Anticorrupción. Ahí expuso que la primera parte es construir una institución y base de trabajo para que se convierta en una plataforma de despegue.

Ante esto Salum del palacio expresó que “A pesar de que el Fiscal ya señaló que durante los primeros meses no habrá un trabajo muy contundente, confiamos que pronto se darán buenos resultados donde la ciudadanía confíe en la transparencia de cómo, donde y cuando se utilizan los recursos públicos y de que es efectivo el combate a la corrupción. Es por eso que desde el espacio civil, gubernamental o político es importante sumarnos a este trabajo para evitar actos de corrupción que dañen a nuestra entidad”