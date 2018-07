Socavón se abre en Playa del Carmen a metros del mar en Caribe mexicano

Playa del Carmen (México), 25 jul (EFE).- Un socavón de 5 metros de ancho y 3 de profundidad se abrió hoy a escasos metros del mar del balneario caribeño de Playa del Carmen, estado mexicano de Quintana Roo, informaron las autoridades locales

El socavón se localiza frente a los camastros donde los turistas acostumbran disfrutar la vista y tomar el sol caribeño, a menos de dos metros de donde rompen las olas del mar, según pudo constatar Efe.

El Gobierno del municipio de Solidaridad, donde se ubica Playa del Carmen, descartó que el hoyo se haya originada por la descarga de aguas negras y anunció que hará estudios de la calidad del agua en esta playa.

Propietarios de bares y restaurantes de la zona informaron del incidente a las autoridades municipales que enviaron personal de las oficinas de Medio Ambiente, Marítima Terrestre (ZOFEMAT), Protección Civil y Seguridad Pública a inspeccionar la zona.

Además de acordonar el socavón, las autoridades han dado aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) del Gobierno mexicano.

Pobladores de Playa del Carmen dijeron a Efe que este socavón pudo abrirse por un cenote o por un río subterráneo de agua dulce que desemboca en el mar,

“Los amigos que trabajan aquí cerca nos comentaron que se empezó a abrir un hueco aquí y se fue haciendo más amplio, hasta que quedara de esa altura y de ese diámetro”, dijo Julio César Leiva Hernández, un masajista que trabaja a pocos metros de donde se abrió el socavón.

Para los habitantes de la Riviera Maya no es extraño este tipo de fenómenos naturales pues en una zona conocida como Punta Esmeralda el nacimiento de dos ojos de agua dio origen a uno de los balnearios más populares de Playa del Carmen.

“Aquí es una zona que es de cenotes, tenemos uno igual que es un ojo de agua en la calle 6 en la playa, a lo que nosotros sabemos también hay uno en Punta Esmeralda que empezó prácticamente como este, se empezó a abrir hasta que se hizo un charco de agua dulce”, agregó.

Leiva Hernández considera que este tipo de socavones en la zona de playa deberían dejarse abiertos para que sigan su curso natural, ya que actualmente los rellenan con arena para que no sigan creciendo.

Elena del Carmen García de la Garza, turista originaria de Monterrey (México), recordó que hace casi dos años también por coincidencia estuvo presente cuando se abrió un ojo de agua a un par de metros de distancia del actual.

“En la mañana que vine a la playa pregunté qué había pasado y me dijeron que se había vuelto a formar, hace dos años que vine de vacaciones me había tocado ver otro pero estaba más adentro, en el mismo hotel, aquí mismo”, explicó.

Igual que en sus vacaciones anteriores, la señora Elena fue testigo del ir y venir de las autoridades locales y medioambientales que estuvieron involucradas.

“Es un cenote, que tiene agua dulce y que pues es agua subterránea en busca de salida, vinieron del municipio y después vinieron los de Protección Civil, me tocó ver todo”, recordó.

Para ella y su familia ser testigos de este tipo de fenómenos naturales representa una experiencia inolvidable.

“Me parece demasiada coincidencia porque la última vez que vine, en noviembre de hace casi dos años, me tocó y ahora otra vez me vuelve a tocar. Hace año y cacho se veía el agua brotar, muy bonita, agua clara, ahorita nada más está subiendo el nivel pero no se ve la fuente del agua y la vez anterior sí se veía como si fuera un chorrito”. EFE