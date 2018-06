Solano: “Tampoco hay que llevarlo a la catástrofe”

Moscú, 17 jun (EFE).- Nolberto Solano, técnico asistente de la selección de Perú, hizo un llamamiento a la calma, tras una derrota ante Dinamarca que también tuvo aspectos positivos.

El día después de perder en Saranks (1-0), Solano habló desde su experiencia. Como el jugador internacional en 95 ocasiones que vivió situaciones similares y como el conocedor del fútbol europeo, donde desarrolló la parte más importante de su carrera.

Sabe el “Ñol” que el Mundial no depende exclusivamente del arranque y que la larga espera pudo condicionar el rendimiento de una selección peruana que, no obstante, fue superior a los daneses en muchas fases del encuentro.

“En el fútbol de élite está muy claro que se pierde por detalles. Hicimos un gran partido, pero hay que quitarse es mito de jugar bien y perder. Tampoco hay que llevarlo a la catástrofe. Hemos estado invictos 15 partidos y por perder no se va a caer todo”. declaró.

“No nos podemos quedar con el penalti, porque Perú jugó bien. Estamos bien, esto es un Mundial y los últimos detalles te terminan penalizando, pero no somos conformistas”, apuntó.

Solano considera que dentro de lo que fue el encuentro tuvieron “un buen juego”, aunque admite que deben mejorar la finalización. “Es un tema que hay que mejorar y, a partir de ahí, debemos seguir haciéndonos fuertes”, indicó el exjugador de Newcastle y West Ham, el único representante peruano que acudió a la zona mixta tras el entrenamiento del equipo de Ricardo Gareca.

Desde su experiencia de jugador, uno de los mejores especialistas a balón parado del mundo en la década de los 90, Solano analizó el penalti fallado por Christian Cueva: “Seguramente, se quiere asegurar, se echa el cuerpo atrás…”.

“Sabemos que en el fútbol puede pasar esto. Le ha pasado a grandes futbolistas, incluido Messi. Lo tenemos muy claro, no hay que sacrificarlo porque es un momento dentro del partido. Christian es un jugador que nos ha dado grandes alegrías y hay que seguir confiando en él”, dijo el técnico, convencido de que “va a tener su revancha”.

Y destacó que el llanto desconsolado del jugador no reflejó más que es “un jugador identificado con la selección y con el pueblo, que muestra sus sentimientos, pero tampoco hay que responsabilizarle de la derrota”.

El asistente de Gareca destacó la respuesta del resto de la plantilla, tras ver hundido a su compañero por el error en el lanzamiento de la pena máxima.

“Este grupo es muy fuerte y le ha rodeado. Salió en el segundo tiempo y jugó bien”, indicó Solano, que destacó que “Christian no tiene que pensar ahora en cómo resolver” el error, sino en el partido contra Francia.

En ese sentido, también aseguró que Paolo Guerrero, suplente de inicio, fue uno de los que trató de levantar la moral de la plantilla tras el revés, negando que le hubiese sentado mal jugar tan sólo media hora.

Solano, no obstante, no quiso desvelar si la estrella peruana será titular y dijo que su suplencia el sábado no se debió a problemas físicos. “Fue una decisión táctica”, indicó.

“Ahora, hay que pensar en lo que se nos viene con Francia. Sabemos la importancia del resultado y debemos pensar en cómo encararlo, aunque puede no ser decisivo en función del otro encuentro”, destacó.

Solano afirmó que se buscarán “nuevos caminos”, porque el de Dinamarca y Francia son “partidos diferentes”. ·”Ahora, hay que tener la cabeza fría. Conocemos el potencial de Francia y tenemos que hacer un partido inteligente, para sacar un buen resultado. Quedan seis puntos y hay que ver los otros resultados, pero nosotros siempre pensamos en salir a ganar”, añadió el “Ñol”. EFE