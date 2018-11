Solari: “Cada partido es definitivo”

Madrid, 10 nov (EFE).- Santiago Solari, técnico del Real Madrid, viaja a Vigo para medirse al Celta sin pensar que es su último encuentro como interino antes de que el club decida su futuro, y centrado solo en conquistar los tres puntos y extender su racha de victorias, aseguró que “cada partido es definitivo”.

La filosofía de Solari no se ha modificado desde que dio el salto al primer equipo desde el Castilla. El técnico argentino ha encarado cada duelo pensando “partido a partido”, para ir cosechando victorias que lo asienten definitivamente en el puesto. Solo piensa en el Celta y en encontrar el camino para vencer.

“Cada partido es definitivo por muchas cosas, sobre todo porque si pierdes puntos luego no se pueden recuperar, solo podemos ver mañana, yo me enfoco en eso. Trabajo de más largo plazo no nos corresponde, queda fuera del rol de los que estamos cerca del campo”, manifestó en rueda de prensa.

“Mi idea es la misma que la de todos los entrenadores, hacerlo lo mejor posible para ganar mañana. Tengo claro que el fútbol es de los futbolistas, les pertenece y así va a ser siempre”, añadió trasladando la responsabilidad y el brillo a los futbolistas sin asumir mérito por la racha de tres victorias consecutivas.

Para la reacción del Real Madrid con la llegada de Solari, el argentino destacó “la seriedad, el compromiso, el orden, el hambre y las ganas de hacer gol” de sus jugadores. El objetivo es “tratar de repetirlo siempre” y sobre todo en Balaídos, donde dijo que espera “un partido duro”.

“Son tres puntos muy importantes, volver a ganar fuera de casa un partido muy difícil, ante un rival que hace muchas cosas bien y que vamos a tener que estar como mínimo igual de concentrados que los partidos anteriores para traernos algo de allí. Veo a los jugadores con esas ganas de traernos los puntos para recortar”, avisó.

Agradeció Solari “el compromiso y la seriedad” que están poniendo los jugadores madridistas para la reacción. “Mañana le vamos a poner todo nuestro empeño y seriedad. El jugador nunca subestima a ningún rival”. Y no coincidió en que los rivales ante los que llegaron los triunfos fueran de menor entidad.

“Todos los partidos hay que jugarlos, da igual la entidad de los rivales, hay que hacer muchas cosas bien para luego ganarlos. Yo no le resto ninguna importancia al trabajo como grupo para ganar los tres partidos precedentes”.

Por último, mostró su satisfacción con el rendimiento de Álvaro Odriozola y Sergio Reguilón ante las lesiones de Dani Carvajal y Marcelo. “No se por qué antes no tenían minutos, hay muchas circunstancias en fútbol como lesiones, sanciones o niveles de rendimiento”.

“Lo cierto es que los minutos que han jugado lo han hecho muy bien, han trabajado un montón, estuvieron serios y no se ha notado esa juventud. Sabemos lo que significa el Real Madrid, han jugado en el Bernabéu, en Europa y Copa y no se ha notado el peso del escudo. Es una alegría para todos porque cuanta más competencia haya es mejor”, concluyó. EFE