Solicitarán informe sobre viaje a Europa

Tras darse a conocer que algunos funcionarios y regidores asistieron a un viaje a Europa, la Comisión de Hacienda pedirá cuentas a la Dirección de Finanzas para que dé a conocer el número de regidores o funcionarios que se fueron y sobre todo el motivo y costo del viaje y qué resultados trajeron, ya que hasta el momento este tema no se ha esclarecido y los implicados no han dado declaración alguna.

Se habla de once regidores y tres funcionarios, lo cual no se ha podido confirmar hasta que se tengan informes oficiales, por lo que este tema se estará llevando a cabo en las próximas sesiones, tanto de Cabildo como de la Comisión de Hacienda, que será el próximo martes.

Al preguntar si este viaje fue avalado con un permiso especial o si se solicitó en sesión de Cabildo, integrantes de la Comisión de Hacienda indicaron que no fue así, el único permiso que se solicitó fue para extender y suspender por una semana más las distintas sesiones que se llevan por parte del ayuntamiento, llámese Cabildo, comisiones, en las que coincidentemente participan varios de los regidores que realizaron este viaje con cargo al erario, como lo han confirmado otros funcionarios como Tomás Mitre, director de Desarrollo Urbano.

Se ha dicho y se comenta que este viaje fue por capacitación. En el presupuesto que se autoriza para el municipio viene un renglón etiquetado para capacitación y no únicamente para regidores, sino para cualquier funcionario de la administración, por lo que algunos afirman que no se puede señalar una irresponsabilidad de los actores políticos que se fueron de viaje al no conocer los motivos del mismo y que esta pregunta es mejor hacérsela a los implicados.