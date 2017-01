Solo 2 personas al mes acuden a donar sangre al CETS

Solo de dos a tres donadores llegan de manera voluntaria al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS) de la Secretaría de Salud, un porcentaje bajo y que aumenta cuando se realizan campañas en coordinación con dependencias o instituciones educativas, pero la mayor parte de la sangre que se obtiene es por reposición, informó Heriberto Andiola Galván, director del Centro.

Manifestó que lamentablemente la gente no acude a realizar una donación de manera voluntaria, son pocas las personas, por lo que uno de los objetivos para este 2017 es aumentar la captación de donadores, asegura que el Centro tiene el stock necesario para atender a los pacientes hospitalizados, porque se recupera la cantidad.

La donación por reposición es cuando un familiar necesita la sangre a causa de recibir hospitalización, se le brinda la necesaria y por sugerencia del CETS los familiares tienen que conseguir donadores para que se recupere esa cantidad y pueda ser utilizada para otros pacientes que lo requieren.

El CETS tiene como funciones la captación de donadores, de unidad de sangre total, conservación y estudio para que se encuentre en perfecto estado para quien lo requiera, cada ciudadano puede ayudar a tres personas, porque de esa donación se aprovechan plaquetas, glóbulos rojos y plasma.

Los requisitos generales para ser donador son: tener más de 18 años, mostrar una identificación con fotografía, tener buena salud, no estar padeciendo alguna enfermedad en ese momento, no haber consumido bebidas alcohólicas y no tener epilepsia, hepatitis, sífilis, paludismo, cáncer, sida o enfermedades severas del corazón.

Heriberto Andiola manifestó que se pide también que las personas no lleven una vida sexual riesgosa, independientemente de su preferencia, si se tiene un tatuaje se pide que espere un año para poder ser donador, en el caso de piercings en partes húmedas, deben quitarse el arete y esperar a que se cierre.

“Muchas veces los donadores por la necesidad que su paciente reciba la sangre mienten en el cuestionario, pero la sangre que dona no es para su paciente, es sometida a estudios, pruebas y análisis antes de llevarla al stock”, comentó.

Los bancos de sangre o instituciones de salud deben seguir la Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, que habla sobre la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.