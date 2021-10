Solo 5% de duranguenses se resisten a vacuna

El secretario de salud en Durango, Sergio González Romero, señaló que la resistencia a la vacuna contra el Covid-19 ya solo es del 5 por ciento de la población, pues muchos que no quisieron vacunarse ahora piden recibir sus dosis al ver la efectividad que esta tiene ante la enfermedad.

El galeno puntualizó que inicialmente habían encontrado renuencia de hasta un 25 por ciento de la población a ser inmunizados, pero actualmente ese escepticismo ha ido disminuyendo, pues las personas ven como son los no vacunados quienes se han enfermado más gravemente e incluso han fallecido.

Lamentablemente, son estas personas que se quedaron rezagadas las que ahora se muestran molestas por no recibir su dosis, lo que no es tan fácil de arreglar debido a la cantidad de vacunas existentes; “dependemos de lo que nos mande la Federación, por eso no hemos abierto fecha para rezagados”.

Y es que en la presente semana se presentaron alguna persona a los módulos de vacunación pensando que se inmunizaría a rezagados, cuando solo eran segundas dosis para 40-49; “deben esperar a que los llamemos para evitar filas innecesarias y molestias. Se les insistió en su momento y no quisieron”, dijo.

En ese sentido refirió que si bien no se cuenta con una estadística exacta de a cuántas personas asciende el índice de rezagados, sí se sabe que la mayoría pertenece a las comunidades indígenas, a los cuales se les envió la vacuna y no la quisieron, y ahora es difícil llevárselas otra vez a sus comunidades.

Con respecto a la vacunación de menores de edad, González Romero detalló que de momento solo se ha vacunado a 33 menores de los más de 120 amparados y ya se está en proceso de aplicar la vacuna a más, esto a la espera de que se den los lineamientos para iniciar la campaña nacional para este grupo.

